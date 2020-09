Cees Bol begon zijn tweede Tour de France zaterdag met een knappe derde plek. De 25-jarige Nederlander kon prima leven met zijn beste uitslag ooit in de grootste wielerkoers ter wereld.

"Ik ben blij met mijn derde plaats en blij met het gevoel, het vertrouwen dat er meer mogelijk is", zei Bol na de finish in Nice. "Natuurlijk zijn er dingen waar ik straks van denk: die had ik beter kunnen doen. Maar dit was mijn eerste koers sinds Milaan-San Remo (op 8 augustus, red.) en mijn eerste podiumplek in de Tour. Dus ik ben tevreden."

De sprinter van Sunweb, die vorig jaar bij zijn Tour-debuut maar één keer in de top tien eindigde (achtste), hoefde zaterdag na een onrustige openingsrit alleen de Noorse winnaar Alexander Kristoff en de Deense wereldkampioen Mads Pedersen voor zich te dulden. Hij hield topsprinters als Sam Bennett (vierde), Peter Sagan (vijfde) en Elia Viviani (zesde) achter zich in de massaspurt op de beroemde Boulevard des Anglais.

"Ik ging vroeg aan, opende de sprint zelf", analyseerde Bol. "Dat was ook het doel vooraf, uitgaan van onze eigen kracht. Maar het was van net iets te ver, ik begon stil te vallen. We gaan goed kijken naar de dingen die anders kunnen en dan gaan we het de volgende keer hopelijk nog beter doen."

'Alle renners realiseerden: we doen een beetje dom'

De Noord-Hollander had in Nice niet de beschikking over de hulp van Nikias Arndt, de zeer ervaren sprintvoorbereider van Sunweb. De Duitser viel twee keer in een etappe die door de regen erg gevaarlijk en nerveus was. In de finale besloten de renners zelfs om de laatste afdaling geneutraliseerd af te rijden.

"Het heeft hier heel lang niet geregend, dus het was spekglad", zei Bol. "En dan was het ook nog de eerste dag van de Tour, in een raar jaar. De paradox is dat iedereen het gevaar wil mijden en dat het daardoor gevaarlijker wordt. Maar ik denk dat alle renners zich op de laatste afdaling realiseerden: we zijn een beetje dom aan het doen. En dus zijn we rustig naar beneden gereden en hebben we daarna pas de koers hervat."