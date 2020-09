Robert Gesink had na de tumultueus verlopen eerste etappe in de Tour de France geen goed woord over voor de internationale wielerunie UCI. Volgens de renner van Jumbo-Visma was de situatie voor de renners op de spekgladde wegen in Nice zaterdag veel te gevaarlijk en had er ingegrepen moeten worden.

De 156 kilometer lange rit, grotendeels afgewerkt in de regen, werd ontsierd door een serie valpartijen. Gesinks ploeggenoot Tony Martin nam uiteindelijk zelf het initiatief door met armgebaren zijn collega's tot kalmte te manen. Toch ging het ook in de slotfase nog mis met een grote valpartij op 3 kilometer van de streep.

"Die laatste valpartij komt op conto van de UCI", sneerde Gesink direct na de finish bij de NOS richting de internationale wielerunie. De organisatie had even daarvoor nog wel besloten om bij de laatste 3 kilometer geen tijdsverschillen op te nemen bij pech, maar volgens de ervaren Nederlander was die maatregel bij lange na niet toereikend.

"Het was echt spek- en spekglad vandaag. Als op dag één van de Tour de France iedereen al in het verband zit, zou dat toch een beetje jammer zijn. Maar bij de UCI vonden ze het blijkbaar niet spannend en spectaculair genoeg."

"De laatste 3 kilometer wordt er inderdaad geen tijd meer opgenomen, maar blijkbaar was de helft van het peloton daar niet over geïnformeerd. Dus die beginnen als een gek mee te sprinten om maar geen tijd te verliezen. We hebben de laatste periode genoeg incidenten gezien, dus het was een mooie kans voor de UCI om vandaag wat goeds te doen voor ons. Maar dan doen ze het nog niet."

'Had een drama kunnen worden'

Volgens Gesink, bezig aan zijn negende Tour de France, heeft Jumbo-Visma er met het min of meer stilleggen van het peloton voor gezorgd dat nog grotere ongelukken uitbleven.

"In die laatste afdaling lag overal olie. Wij moesten de boel wel neutraliseren, anders was het een groot drama geworden. Er was ook veel eensgezindheid in het peloton. Iedereen had wel een ploeggenoot op de grond zien liggen."

De klassementsrenners van Jumbo-Visma, Tom Dumoulin en Primoz Roglic, kwamen uiteindelijk veilig in het peloton over de streep. Grootste slachtoffer bij de Nederlandse ploeg was George Bennett. De Nieuw-Zeelander kwam hard ten val en finishte ruim zes minuten na ritwinnaar Alexander Kristoff.