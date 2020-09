Alexander Kristoff heeft zaterdag de chaotische openingsrit van de Tour de France gewonnen. De Noor was in een regenachtige etappe, die werd ontsierd door diverse valpartijen, de sterkste in de massasprint.

Kristoff bleef in de sprint wereldkampioen Mads Pedersen (tweede) en Cees Bol (derde) voor. Door een massale valpartij op 3 kilometer van de finish werd het een sprint van een flink uitgedund peloton.

Voor Kristoff is het zijn vierde ritzege in de Tour de France. De 33-jarige renner van UAE Team Emirates won eerder twee etappes in 2014 en triomfeerde twee jaar geleden op Champs-Élysées. Kristoff is logischerwijs ook de eerste drager van de gele trui. Bol bezet op zes seconden de derde plek in het algemeen klassement.

In de tumultueuze rit gingen onder anderen Robert Gesink, Thibaut Pinot, George Bennett, Miguel Ángel López en Caleb Ewan onderuit op het kletsnatte parcours. Verschillende renners, onder wie Tom Dumoulin en Julian Alaphilippe, kwamen even op achterstand, maar zij keerden terug in het peloton.

De tweede etappe gaat zondag opnieuw van en naar Nice. Daarin krijgen de renners onder meer twee beklimmingen van de eerste categorie voor hun kiezen. De aankomst ligt op een licht oplopende strook.

Uitslag etappe 1 1. Alexander Kristoff

2. Mads Pedersen

3. Cees Bol

4. Sam Bennett

5. Peter Sagan

6. Elia Viviani

7. Giacomo Nizzolo

8. Bryan Coquard

9. Anthony Turgis

10. Jasper Stuyven

Sivakov op grote achterstand door valpartijen

De eerste rit voerde het peloton over 156 kilometer van en naar Nice. Onderweg moesten de renners tweemaal de Côte de Rimiez, een klim van de derde categorie, bedwingen. Direct na de start gingen Michael Schär, Cyril Gautier en Fabien Grellier in de aanval en zij bouwden een voorsprong van twee minuten op.

Na 45 kilometer ontstond de eerste valpartij, waarbij onder anderen Sam Bennett was betrokken. Niet veel later werd het peloton opnieuw opgeschrikt door een valpartij. Pavel Sivakov, een van de knechten van titelhouder Egan Bernal, was met een bebloede elleboog het grootste slachtoffer en kwam na een tweede val op grote achterstand.

Ondertussen breidden de drie vluchters hun voorsprong uit naar drie minuten, al was dat voor het peloton het teken om het tempo op te voeren. Op 63 kilometer van de finish had de kopgroep nog een halve minuut voorsprong over en moest Grellier afhaken.

Kort daarvoor deed zich een flinke valpartij voor in het peloton, waarbij onder anderen Jumbo-Visma-renners Gesink en Sepp Kuss en Ewan waren betrokken. De Australische sprinter kwam net als Bol en Europees kampioen Giacomo Nizzolo op achterstand, maar zij vonden uiteindelijk weer de aansluiting.

89 Kristoff wint kletsnatte openingsetappe Tour de France

López komt tegen verkeersbord terecht

Op de tweede beklimming van de Côte de Rimiez werden Schär en Gautier ingerekend door het peloton, waarin even later Astana-kopman López in een afdaling tegen een verkeersbord terechtkwam. De Colombiaan bleef wonderbaarlijk genoeg overeind en belandde niet eens op de grond.

Het peloton deed het vervolgens wat rustiger aan, maar desondanks smakte George Bennett in een afdaling hard tegen het asfalt. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma had veel pijn, maar stapte uiteindelijk weer op zijn fiets. In de laatste 20 kilometer probeerde Benoît Cosnefroy weg te rijden, maar de Fransman werd al snel ingerekend.

Net binnen 3 kilometer van de finish, waarbij er geen tijdsverschillen meer worden gerekend bij pech, ging het opnieuw mis in het peloton met een massale valpartij. Onder anderen Pinot was hierbij betrokken.

In de sprint van het flink uitgedunde peloton ging Bol van ver aan, maar werd hij in de laatste honderden meters gepasseerd door Kristoff en Pedersen. De Noor bleef de Deen uiteindelijk ruim voor en won zo de openingsrit in de Tour.