Een trendbreuk dit jaar in de Tour de France, want de grootste wielerkoers ter wereld begint niet met een reeks aan vaak voorspelbare vlakke sprintersritten. Zondag staat er op dag twee zelfs al een heel zware bergetappe op het programma, als opmaat voor een van de lastigste Tours uit de recente geschiedenis.

Toen Bauke Mollema vrijdag de einduitslag van de Tour van vorig jaar onder ogen kreeg, kon hij een glimlach niet onderdrukken. "De eerste vier renners binnen twee minuten van elkaar, dat zal dit jaar niet gebeuren", zegt de kopman van Trek-Segafredo.

De 33-jarige Groninger, die voor de vierde keer in zijn carrière in de top tien van de Ronde van Frankrijk wil eindigen, weet dat Tour-organisator ASO een zeer zwaar parcours heeft uitgetekend, waarbij in slechts 6 van de 21 ritten minder dan 2.000 hoogtemeters moeten worden overwonnen.

"Het wordt een superzware eerste week, met al flink wat verschillen in het klassement", aldus Mollema. "De tweede week lijkt misschien iets makkelijker, maar er zijn alsnog een paar pittige bergetappes. En de laatste week is echt beestachtig zwaar."

Porte, die bij Trek-Segafredo het kopmanschap deelt met Mollema, gaat nog een stapje verder: "Ik heb flink wat etappes verkend en ik denk dat dit de zwaarste Tour ooit wordt", zegt de Australiër, die begonnen is aan zijn tiende Ronde van Frankrijk.

Ruim 4.000 hoogtemeters in tweede etappe

Het zware klimwerk begint zondag al, met een etappe van 186 kilometer met start en finish in Nice. Onderweg moeten de renners over de Col de la Colmiane (16,3 kilometer à 6,2 procent), de Col de Turini (14,9 kilometer à 7,3 procent), de uit Parijs-Nice bekende Col d'Èze (7,8 kilometer à 6,1 procent) en de Col des Quatre Chemins (5,5 kilometer à 5,8 procent), goed voor ruim 4.000 hoogtemeters. De top van de slotklim ligt op 9 kilometer van de streep.

"Dit is een van de zwaarste etappes aan het begin van de Tour in lange, lange tijd", stelt Mitchelton-SCOTT-kopman Adam Yates. "We hebben de rit deze week verkend en het is echt ontzettend lastig."

De kans is daarom groot dat er al wat klassementsrenners tijd zullen verliezen, en dan is het pas de eerste van drie bergritten in de eerste zes Tour-dagen. Dinsdag is in etappe vier al een aankomst bergop met de klim naar Ocières-Merlette (7,1 kilometer à 6,7 procent) en twee dagen later ligt de finish van etappe zes op de 1.560 meter hoge Mont Aigoual.

"Na zes dagen zullen we al grotendeels weten wat de verhoudingen zijn deze Tour en zullen we als klassementsrenners weten hoe goed we zijn in vergelijking met onze concurrenten", aldus Mollema. "Na de eerste paar bergetappes kun je gaan bepalen wat je focus voor de rest van de Tour zal zijn."

"Het is echt een uitzonderlijke start van de Tour dit jaar in vergelijking met andere jaren", zegt manager Rod Ellingworth van Bahrain McLaren, de ploeg van Wout Poels en kopman Mikel Landa. "Ik weet zeker dat verschillende renners in Parijs moeten concluderen dat ze de Tour al in de eerste week verloren hebben."

De tweede etappe van de Tour begint zondag om 13.20 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.50 en 18.25 uur.