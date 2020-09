Lotto Soudal is zaterdag gewoon gestart in de Tour de France. De Belgische ploeg werd deze week geconfronteerd met twee "niet-negatieve" coronatesten en onduidelijkheid over de gevolgen daarvan, maar volgens de renners leefden zij niet in onzekerheid richting de openingsrit.

"Ik heb eigenlijk niks gemerkt van alle ophef", zei routinier Thomas De Gendt voor de start van de eerste etappe in Nice. "Naar ons toe is er niks gecommuniceerd over mogelijk niet starten."

"Ik las op Twitter wel dat de regel weer veranderd was, maar als we niet hadden mogen starten, hadden ze vast wel wat tegen ons gezegd. Ik ben er in ieder geval niet mee bezig geweest."

Bij de verplichte ronde coronatesten drie dagen voor de start van de Tour werd er bij twee Lotto Soudal-medewerkers een "niet-negatieve" testuitslag gevonden. Twee mecaniciens en twee soigneurs (de twee medewerkers met een afwijkende test en hun twee kamergenoten) werden daarop naar huis gestuurd.

Vervolgens was er enige tijd onduidelijkheid over de gevolgen voor de Belgische ploeg. Volgens het originele coronaprotocol van de UCI en Tour-organisator ASO kan een ploeg uit koers gehaald worden als twee medewerkers positief testen.

De UCI maakte vrijdag bekend dat deze regel op verzoek van de teams was aangepast naar twee positieve testen van renners binnen zeven dagen, maar op last van de Franse overheid werd die versoepeling zaterdag weer teruggedraaid.

'De juiste beslissingen zijn genomen'

Uiteindelijk had deze korte soap geen consequenties voor de Tour-deelname van Lotto Soudal. "De regel dat een ploeg met twee positieve gevallen naar huis moet, gaat pas vandaag in", verduidelijkte woordvoerder Philippe Maertens van Lotto Soudal bij Sporza.

Een van de twee medewerkers die een afwijkend testresultaat had, is bij een hertest bovendien negatief bevonden. Lotto Soudal gaat aanstaande maandag zijn hele team in Frankrijk nog een keer testen. De volgende 'officiële' testronde is pas volgende week maandag, op de eerste rustdag.

"Ik denk dat alles onder controle is", benadrukte Lotto Soudal-renner Jasper De Buyst. "Ik vind het jammer en het stoort me dat ik in aanloop naar deze Tour alleen maar berichten lees over of we Parijs gaan halen."

"Ja, er was bij ons een positieve test en een test waarover discussie was, maar die mensen zijn in quarantaine geplaatst en de Tour gaat door. Ik denk dat de juiste beslissingen genomen zijn."