De Tour de France heeft de versoepeling van het coronaprotocol zaterdag weer teruggedraaid. Een ploeg wordt nu tóch uitgesloten van verdere deelname bij twee positieve tests onder de renners en staf binnen zeven dagen.

Vrijdag meldde wielerbond UCI nog dat een ploeg pas naar huis zou moeten als twee renners binnen zeven dagen positief zouden testen. Na tussenkomst van de Franse overheid is die versoepeling nu weer teruggedraaid.

"We houden toch twee positieve gevallen binnen een groep van dertig mensen binnen hetzelfde team in zeven dagen tijd aan", verklaart Tour-baas Christian Prudhomme zaterdag in Le Parisien. "Dat besluit is genomen door het ministeriële crisisteam van de regering."

De Tour gaat zaterdagmiddag van start met een heuvelachtige rit van 156 kilometer met start en finish in Nice.

Lotto Soudal hoorde nog niets van Tour-organisatie

Lotto Soudal hoeft de Tour ondanks de teruggedraaide versoepeling niet te verlaten. Bij de Belgische ploeg kregen twee medewerkers eerder deze week een "niet-negatieve" testuitslag. Twee mecaniciens en twee soigneurs zijn daarop naar huis gestuurd. Bij een hertest bleek een van de twee medewerkers negatief te zijn.

Lotto Soudal is zaterdagmiddag gewoon van start gegaan in Nice. Topsprinter Caleb Ewan en routiniers Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en John Degenkolb zijn de belangrijkste renners van Lotto Soudal.

In Frankrijk testten vrijdag 7.379 mensen positief, het op een na grootste aantal op één dag sinds de uitbraak van COVID-19. De regio waarin Nice ligt, is door de Franse overheid aangemerkt als 'rode zone', waar onder meer het dragen van mondkapjes in het openbaar verplicht is.

De eerste etappe van de Tour is zaterdag om 14.15 uur begonnen.

