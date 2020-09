Thibaut Pinot ligt niet meer wakker van de hoge verwachtingen in Frankrijk voor de Tour de France. De kopman van Groupama-FDJ is de hoop in bange dagen voor het land, dat in 1985 met Bernard Hinault de laatste eindwinnaar van eigen bodem afleverde.

"Sinds 2014 herhalen ze dat het nu of nooit is voor de Fransen. Nu neem ik dat met een glimlach aan", zegt Pinot op een persconferentie in aanloop naar de 107e editie van de Tour de France. De Fransman eindigde in 2014 als derde in de Tour, vooralsnog zijn beste prestatie ooit in de grootste koers van het jaar.

"De meest negatieve druk die ik sindsdien voelde was de druk die ik op mezelf uitoefende. Ik ben het veel beter gaan managen dan voorgaande jaren. De ervaring heeft me rustiger gemaakt. Ik ben nu dertig jaar oud."

Pinot leek vorig jaar een gooi te kunnen doen naar de eindzege in de Tour de France, maar in de negentiende etappe stapte de toenmalige nummer vijf van het algemeen klassement af met een mysterieuze dijbeenblessure. De Fransman liep de kwetsuur op nadat hij met zijn been hard botste op zijn stuur.

"Ik ben mentaal sterker, dat is zeker. Vergeleken met vorig jaar voel ik me veel rustiger en ervaar ik minder druk. Ik denk dat het goed is geen energie te verspillen aan stress. Ik ben kalm en vooral gemotiveerd. Wat mij vorig jaar is overkomen, kan niet veel erger worden. Die blessure heeft me zeker gehard. Ik heb veel vertrouwen."

Thibaut Pinot zwaait naar het Franse volk tijdens de ploegenpresentatie van donderdag in Nice. (Foto: Pro Shots)

'Hebben niets te vrezen van INEOS en Jumbo-Visma'

Pinot, die op een podiumplaats mikt in de Tour, vindt dat Groupama-FDJ kan wedijveren met INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma, die met respectievelijk Egan Bernal en Primoz Roglic over de grote favorieten voor het eindklassement beschikken.

"We zitten vlak achter ze. Of het nu in de bergen of op het vlakke is: we hebben niets van ze te vrezen. We spelen in op onze sterke punten en hebben niet de verantwoordelijkheid om achterstanden goed te maken en de achtervolging te leiden. We moeten in de derde week top zijn. Dan zijn er mogelijkheden om aan te kunnen vallen.

De Tour de France start zaterdag met een etappe over 156 kilometer die start en eindigt in Nice. De finish is op 20 september op de Champs-Élysées in Parijs.

