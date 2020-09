De eerste etappe van de Tour de France lijkt uitermate geschikt voor Wout van Aert, maar de kans is klein dat de man in vorm bij Jumbo-Visma zaterdag in Nice mee zal strijden om de ritzege. De Belg is namelijk in Frankrijk om de kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin te steunen.

Na de vierde vraag van de Belgische pers over zijn eigen ambities verschijnt er een ondeugende glimlach op de mond van Van Aert. "Ik kán sprinten in de eerste etappe. Maar de vraag is of ik het ga doen", zegt hij met een knipoog op een digitale persconferentie in aanloop naar de Tour-start.

"De eerste etappe van de Tour is altijd een moeilijke en hectische dag. Voor ons team is het 't belangrijkste dat we letterlijk zonder schrammen uit de eerste week komen, en zonder tijdverlies voor onze kopmannen. Dus normaal zal het zaterdag mijn taak zijn om de leiders veilig te houden in het peloton."

De openingsrit van 156 kilometer met start en finish in Nice is lastig met twee cols van de derde categorie, maar het laatste klimwerk ligt op 50 kilometer van de streep. In bijna alle andere ploegen zou Van Aert in zo'n etappe voor zijn eigen kansen mogen gaan, maar bij Jumbo-Visma staat de komende drie weken alles in het teken van de eindzege.

"We gaan niet onze volledige tactiek prijsgeven, maar wees er zeker van dat we niks laten liggen als er een kans voorbijkomt. En we zullen in deze Tour altijd het grote doel voor ogen houden", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "In de koers gaan we zien wat er gebeurt: of er een mooie mogelijkheid ligt voor Wout of dat er andere prioriteiten liggen."

'Dit is niet het oude wielrennen'

Dat er vooral in België flink wordt gediscussieerd over de Tour-rol van Van Aert, komt ook doordat de drievoudig wereldkampioen veldrijden deze maand in de vorm van zijn leven verkeert. Hij won al Strade Bianche, Milaan-San Remo, een rit in het Critérium du Dauphiné en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

"Ik heb prachtige resultaten neergezet de afgelopen weken, maar ik sta nog steeds volledig achter onze plannen voor de Tour en mijn rol daarin", zegt de Vlaming. "Ik begrijp dat sommige mensen het apart vinden, maar het belangrijkste is dat ik er zelf geen problemen mee heb. Ik heb dezelfde motivatie voor deze Tour als voor een race die ik zelf kan winnen. Voor mij is het dus geen issue."

Zeeman weet ook dat er in België vraagtekens worden gezet bij de dienende rol van Van Aert. "Ik hoop dat ik een vriend blijf van Vlaanderen", zegt hij met een knipoog.

"Ik wil één ding wel duidelijk maken: wij zijn niet een ploeg waarbij het management beslist en de renners onze orders moeten opvolgen. Dit is niet het oude wielrennen; wij zijn een ploeg waarin we met elkaar een doel stellen en dan met elkaar gaan nadenken welke strategie daarbij hoort. Aan dat plan hebben alle ploegleiders én alle renners meegeschreven. Dus ook Wout, hij is 100 procent betrokken geweest bij ons plan."

De eerste etappe van de Tour begint zaterdag om 14.00 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.45 en 18.10 uur.

