Veel wielervolgers verwachten in de Tour de France een strijd tussen Jumbo-Visma en Team INEOS, maar volgens Jumbo-Visma-kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin zullen er nog veel meer renners en teams een rol spelen in het gevecht om de gele trui.

"Het is niet alleen Jumbo-Visma tegen INEOS deze Tour", aldus Dumoulin donderdag op een digitale persconferentie. "Ik denk dat er zaterdag minimaal twintig mannen aan de start staan die hopen dat ze de Tour kunnen winnen of op het podium kunnen eindigen. Wij moeten zorgen dat wij de besten zijn van die groep."

Roglic, die deze maand de beste vorm toonde van alle klassementsrenners maar in het Critérium du Dauphiné hard viel, zei niet bezig te zijn met de concurrentie. "We moeten ons vooral op onszelf richten, dat is het enige waar we controle over hebben", vertelde de Sloveen.

Jumbo-Visma hoopt de komende drie weken met zijn sterke achttal (Dumoulin, Roglic, George Bennett, Sepp Kuss, Wout van Aert, Robert Gesink, Amund Grøndahl Jansen en Tony Martin) een einde te maken aan de dominantie van Team INEOS. De Britse ploeg won zeven van de laatste acht Tours en heeft met Egan Bernal ook de titelverdediger in huis.

249 Dit zijn de etappes van de Tour de France

'We gaan Kruijswijk absoluut missen'

In de voorbereidingskoersen op de Ronde van Frankrijk - de Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné - was Jumbo-Visma duidelijk sterker dan INEOS, maar die wedstrijden duurden maar een paar dagen en niet drie weken. Bovendien is de Nederlandse formatie met de geblesseerde Steven Kruijswijk een belangrijke pion kwijtgeraakt.

"We gaan Steven absoluut missen in de Tour, hij zou een van de beste renners in de Tour zijn geweest", aldus Dumoulin. "We zullen onze tactiek een beetje moeten aanpassen, maar hopelijk zullen Primoz en ik nog steeds allebei dicht bij het podium staan in de laatste week."

Voor Jumbo-Visma is het een nieuwe situatie dat ze vooraf dé favoriet voor de Tour-zege zijn. "Maar we hebben de afgelopen jaren in andere grote koersen al aardig wat ervaring opgedaan met de favoriet zijn. Zo hebben we vorig jaar nog de Vuelta gewonnen met Primoz", zei ploegleider Grischa Niermann. "Het is dus niet totaal nieuw voor ons. We weten wat we moeten doen de komende drie weken."

'Dumoulin is klaar om zijn topvorm te laten zien'

Dumoulin zal een belangrijke rol moeten spelen in het plan van Jumbo-Visma en dat terwijl hij begin deze maand pas zijn eerste koers in 420 dagen reed. De 29-jarige Limburger kon lang geen wedstrijden rijden door eerst een slepende knieblessure en daarna de coronacrisis.

"Ik voel me goed en blij dat ik weer aan de start van de Tour sta", zei de nummer twee van de Ronde van Frankrijk van 2018. "Ik ben in de Tour de l'Ain en de Dauphiné beter geworden, die koersen had ik echt nodig om weer in het ritme te komen."

Roglic heeft de afgelopen weken ook gezien dat zijn nieuwe ploeggenoot steeds sterker werd. "Tom heeft grote stappen gezet, hij is er klaar voor om hier zijn beste vorm te laten zien. Het is fijn dat ik zo'n sterke renner in mijn team heb, ik kan alleen maar positieve dingen zeggen over Tom."

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.