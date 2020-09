De Tour de France begint zaterdag in een gebied (Alpes-Maritimes) waarvoor sinds donderdag het strengste reisadvies (code rood) geldt vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Tom Dumoulin heeft vertrouwen in de 'Tour-bubbel' van organisator ASO, maar de fans langs de kant van de weg zijn een onzekere factor.

Een uurtje nadat Dumoulin via een videoverbinding vanuit het hotel van Jumbo-Visma een auditorium met wielerjournalisten heeft toegesproken, vertelt de Franse premier Jean Castex op een persconferentie dat in negentien extra departementen code rood van kracht is.

Nice, de stad waar het Tour-circus zich verzameld heeft voor de uitgestelde start van de grootste wielerkoers van het jaar, ligt midden in een zone die door de Franse overheid is aangewezen als een brandhaard van het coronavirus.

"Het ziet er momenteel niet goed uit met de coronabesmettingen in Nice en andere gebieden in Frankrijk", zei Dumoulin. "Voor de fans zal dat veel gevolgen hebben. Het zal niet een Tour worden met het zomerse gevoel dat we gewend zijn."

Eerder deze week scherpte de Nederlandse overheid het reisadvies voor Nice al aan naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Dat betekent dat Nederlandse wielerfans bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine moeten als ze bij de Tour-start aanwezig zijn.

"Het is voor een Nederlandse fan niet aan te raden om hier te komen", aldus Dumoulin. "Dat is heel vervelend, maar het is wat het is. Als renners zijn we blij dat we weer kunnen koersen en we gaan proberen er het beste van te maken."

Screenshot van de Franse televisie met alle rode zones. (Foto: Franse regering)

'Heb me nog geen moment onveilig gevoeld'

De ASO heeft de afgelopen maanden een uitgebreid en zeer streng protocol opgesteld om ervoor te zorgen dat de Tour wel door kan gaan. Alles is erop gericht om de renners en begeleidende staf in een bubbel te houden en geen contact met anderen te laten hebben. Daarom zijn er vooraf digitale persconferenties, mogen er geen fans of journalisten bij de hotels of de teambussen komen en zullen interviews alleen met mondkapje en op 1,5 meter afstand worden gehouden.

De Tour-organisator testte de maatregelen de afgelopen weken al in de kleinere rittenkoersen Tour de l'Ain en Critérium du Dauphiné. "En daar was het supergoed geregeld in het hotel en bij de start en finish", zei Dumoulin, die aan beide wedstrijden meedeed. "Ik heb me geen moment onveilig gevoeld door het coronavirus."

Toch zag de Limburger in de Tour de l'Ain en de Dauphiné wel één potentieel probleem: er stonden nog steeds aardig wat fans langs de kant van de weg, en die hadden lang niet allemaal een mondkapje op.

"Zeker op de beklimmingen had ongeveer de helft van de fans geen mondkapje", aldus Dumoulin. "En fans worden natuurlijk enthousiast en gaan schreeuwen en joelen als wij langskomen. Normaal vinden we dat heel leuk, maar nu loop je het risico dat je ziektekiemen verspreidt in het peloton. Ik hoop dus dat dat beter geregeld wordt in de Tour."

"Het is een lastige situatie, je kunt nooit 100 procent veiligheid creëren, maar mijn boodschap aan de fans is: draag altijd een masker als je naar de Tour komt. Dat zou verplicht moeten zijn."

