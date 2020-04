Het besluit van de Franse regering om sportevenementen met meer dan 5.000 toeschouwers tot september te verbieden, is voorlopig niet van invloed op de Tour de France. De grootste wielerkoers van het jaar begint nog steeds op 29 augustus.

"Dat de grote sportevenementen tot het einde van augustus niet kunnen doorgaan, betekent niet dat de Tour uitgesteld of geannuleerd wordt. Maar het kan wel gevolgen hebben voor het aantal toeschouwers", meldt het ministerie van sport.

De Franse premier Édouard Philippe deelde in zijn aankondiging over het verbod van sportevenementen alleen mee dat de hoogste competities in het voetbal en rugby per direct zijn gestaakt, maar vertelde niets over de Tour.

De regering versoepelde na ook enkele coronamaatregelen. Zo is individueel sporten vanaf 11 mei weer toegestaan, waardoor wielrenners weer de weg op mogen en zich zo beter kunnen voorbereiden op de hervatting van het seizoen.

Wielrennen geteisterd door coronavirus

Het wielrennen wordt net als bijna alle andere sporten geteisterd door het coronavirus. Alle WorldTour-wedstrijden tot augustus zijn afgelast, waardoor het eind dit jaar druk is op de kalender met onder meer de Tour, Giro d'Italia en Vuelta a España.

De Tour stond aanvankelijk van 27 juni tot en met 19 juli op het programma, maar dat bleek onhaalbaar. 'La Grande Boucle' start nu op 29 augustus in Nice en eindigt drie weken later op 20 september zoals gebruikelijk in Parijs.

Frankrijk zelf is ook zwaar getroffen door het coronavirus. Er zijn ruim 165.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 23.000 mensen overleden, waarmee het alleen de Verenigde Staten, Spanje en Italië 'voor' zich heeft.

