Egan Bernal is in extase na het veiligstellen van de eindoverwinning in de Tour de France. De Colombiaan bedankte tevens onder anderen zijn ploeggenoten van Team INEOS.

"Vandaag ben ik de gelukkigste man op aarde", jubelde Bernal tijdens de podiumceremonie in Parijs. "Ik heb net de Tour gewonnen en dat kan ik niet geloven."

De 22-jarige renner van Team INEOS verzekerde zich zaterdag al zo goed als zeker van de eindzege, want in de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées ontstaan normaal gesproken geen tijdsverschillen meer in de top van het algemeen klassement. Dat gebeurde ook zondag niet.

In de eindrangschikking hield Bernal zijn ploeggenoot en titelverdediger Geraint Thomas 1 minuut en 11 seconden achter zich. Steven Kruijswijk eindigde op 1 minuut en 31 seconden als derde en werd daarmee de negende Nederlander die het Tour-podium haalde.

"Ik bedank mijn team en 'G' (Thomas, red.) voor de kans die ze me hebben geboden en het vertrouwen dat ze in me hadden", aldus Bernal, die zijn speech in het Engels, Italiaans, Spaans en Frans deed.

'Deze triomf is ook van Colombia'

Hij mag zich de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France noemen. "Ik bedank Colombia, want deze triomf is ook van jullie. Dit is onze eerste eindzege in de Tour en ik hoop dat er nog meer overwinningen volgen."

Ook volgden er dankwoorden voor de mensen die hem hebben begeleid bij zijn eerste stappen als wielerprof in Italië en voor de organisatie van de Tour.

"Ik bedank Italië, want daar ben ik deels opgegroeid. In mijn hart ben ik een beetje Italiaans. En ik bedank Frankrijk voor de mooiste koers ter wereld en voor de mooiste zege van mijn leven", besloot hij.

Bernal reed pas zijn tweede grote wielerronde in zijn carrière, nadat hij vorig jaar debuteerde met de vijftiende plaats in de Tour. Eerder dit jaar schreef hij Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland op zijn naam.

Egan Bernal viert de overwinning met zijn familie. (Foto: Pro Shots)