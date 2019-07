Sebastian Langeveld is zondag als laatste geëindigd in het algemeen klassement van de Tour de France. De Zuid-Hollander is daarmee de zevende Nederlander die als zogenoemde rodelantaarndrager over de finish kwam in Parijs.

De 34-jarige Langeveld eindigde als 155e op 4 uur 34 minuten en 23 seconden van de Colombiaanse eindwinnaar Egan Bernal, die op het podium werd geflankeerd door titelverdediger Geraint Thomas (tweede) en Steven Kruijswijk (derde).

Langeveld fungeerde bij EF Education First als knecht van Rigoberto Urán. De Colombiaan moest genoegen nemen met de zevende plaats in het klassement.

De vorige keer dat een Nederlandse renner als rodelantaarndrager eindigde in de Tour was in 1994. Destijds moest John Talen zich tevredenstellen met de laatste plaats.

De andere Nederlanders die de Tour als laatste eindigden, waren Rob Harmeling (1991), Mathieu Hermans (1987 en 1989), Aad van den Hoek (1976), Frits Hoogerheide (1970) en Janus Hellemons (1938).