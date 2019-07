Steven Kruijswijk is opgelucht dat zijn derde plek in de Tour de France nu echt een feit is. De kopman van Jumbo-Visma kwam de traditionele slotrit van zondag naar Parijs ongeschonden door en is de negende Nederlander ooit die op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk staat.

"Zo'n rit in Parijs is wel even spannend, dus ik ben blij dat het erop zit en mijn derde plek definitief is", zei Kruijswijk na de slotrit in gesprek met de NOS. "Ik wil gaan voor meer, maar eerst ga ik hier even van genieten."

De 32-jarige Brabander stelde zijn derde plek in het algemeen klassement zaterdag veilig door in de laatste bergrit genoeg tijd terug te pakken op Julian Alaphilippe, die in de ingekorte Alpenetappe bijna drie minuten verloor op de Nederlander.

In de laatste rit van de Tour naar Parijs vinden er normaal gesproken geen verschuivingen meer plaats in het klassement, maar Kruijswijk bleef waakzaam. "Ik was alleen maar aan het opletten om niet lek te rijden en veilig over de streep te komen. Maar ik ben blij om op het podium te staan", aldus de Nederlander.

'Mogen tevreden zijn over Tour-prestatie'

De slotetappe eindigde zoals gebruikelijk in een massasprint, maar Dylan Groenewegen slaagde er niet in de uitstekende Tour de France van Jumbo-Visma extra glans te geven. De Amsterdammer werd in de sprint nipt afgetroefd door de Australiër Caleb Ewan, die zijn derde dagzege van deze Ronde van Frankrijk boekte.

"Ik hoorde het net, het is jammer voor Dylan. Maar we mogen als ploeg tevreden zijn over hoe we hier drie weken hebben gefietst", aldus Kruijswijk, die voor de eerste keer in zijn loopbaan op het podium van een grote ronde eindigde.

De renner van Jumbo-Visma stond in totaal vier keer in de top vijf van een grote ronde: in de Giro d'Italia van 2016 (vierde), de Tour van 2018 (vijfde), de Vuelta a España van vorig jaar (vierde) en in deze Tour.