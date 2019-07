Met vier ritzeges, twee dagen in de gele trui en de derde plaats voor Steven Kruijswijk in het eindklassement bevestigde Jumbo-Visma de afgelopen drie weken in de Tour de France dat de ploeg een van de beste van het peloton is. Het volgende doel is het winnen van een grote ronde.

"We hebben deze Tour al onze doelen overtroffen. We hebben als ploeg de koers echt kleur gegeven", zegt Kruijswijk. "We kwamen hier met veel ambities, ambities die we ook uitspraken. Die moet je dan maar even waarmaken, maar we hebben elke dag meegedaan en mogen zeker trots zijn."

De droom-Tour van Jumbo-Visma begon al op dag één met de ritzege en de gele trui voor Mike Teunissen. Vervolgens won de geel-zwarte formatie op dag twee de ploegentijdrit en boekte de ploeg sprintzeges met Dylan Groenewegen (rit zeven) en Wout van Aert (rit tien).

In het tweede deel van de Ronde van Frankrijk kwam de focus te liggen op het klassement van Kruijswijk. De 32-jarige Brabander steeg door een goede tijdrit in Pau na de dertiende etappe naar de gewenste plek drie en zakte na de achttiende rit naar de vierde plaats. Twee dagen later stelde hij in de laatste bergetappe echter een podiumplek veilig.

"Vanaf de start in Brussel zaten we in de goede flow", aldus Kruijswijk. "We wonnen in de sprintritten meer dan we hadden verwacht en vervolgens speelden we ook in de bergen een heel grote rol. We hebben laten zien dat we echt om de prijzen kunnen rijden in een grote ronde. En dan was een topper als Primoz Roglic er nog niet eens bij."

'Was heel mooie en spannende Tour'

Met Laurens De Plus en George Bennett als sterke helpers van Kruijswijk maakte Jumbo-Visma het Team INEOS in de bergen regelmatig lastig. Uiteindelijk was het niet genoeg om de rijkste ploeg van het peloton van zijn zevende Tour-zege in acht jaar te houden, want Egan Bernal bracht het geel naar Parijs en titelverdediger Geraint Thomas eindigde als tweede.

"Bernal is de verdiende winnaar. Hij heeft laten zien dat hij de beste klimmer was deze Tour", stelt Kruijswijk. "Maar ik denk dat we de komende jaren echt met Team INEOS kunnen strijden, misschien wel om een eindzege in een grote ronde."

"Als ik nu terugkijk op mijn laatste drie grote rondes - vijfde in de Tour, vierde in de Vuelta en derde in de Tour - dan mag ik zelf ook de ambitie uitspreken dat ik meedoe voor het podium in grote rondes. En dat betekent ook meedoen voor de winst."

De kracht van Jumbo-Visma en vooral ook het sterke rijden van de Fransen Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot, zorgden er de afgelopen drie weken in ieder geval al voor dat de controle van INEOS - het voormalige Team Sky - minder dominant aanwezig was dan de afgelopen jaren in de Tour.

"Ik denk dat het een heel mooie en spannende Tour was", zegt Kruijswijk. "Zes renners zaten ongeveer op hetzelfde niveau en tot en met de voorlaatste rit was er een open strijd voor het podium. Voor ons was het een leuke Tour om te rijden en ik denk dat de fans er net zo van genoten hebben."