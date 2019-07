Dylan Groenewegen heeft vrede met zijn tweede plaats in de laatste etappe van de Tour de France. De Amsterdammer werd in de massasprint op de Champs-Élysées geklopt door de Australiër Caleb Ewan.

"Het was heel hectisch, maar ik kwam niet goed in positie", zei Groenewegen na afloop bij de NOS. "Het laatste stuk ben ik nog wat opgeschoven en viel er een gaatje. Ik ging toen op links en Ewan op rechts, maar hij was vandaag gewoon beter."

De 26-jarige sprinter van Jumbo-Visma greep zo naast zijn zijn tweede ritzege in deze Tour. Alleen in de zevende etappe ging hij met de overwinning aan de haal.

"Het is jammer dat het vandaag niet is gelukt, maar dat is de Tour", stelde Groenewegen, die twee jaar geleden nog wel succesvol was op de Champs-Élysées. "Maar ik ben blij dat ik een rit heb kunnen winnen."

'Met de ploeg hebben we een hele goede Tour gehad'

Ondanks het mislopen van de dagoverwinning in Parijs won Jumbo-Visma tijdens de 106e editie van de Tour vier etappes. Bovendien eindigde kopman Steven Kruijswijk in het algemeen klassement als derde achter eindwinnaar Egan Bernal en titelverdediger Geraint Thomas.

"Het was een rare Tour voor mij met de valpartij in de eerste rit, maar met de ploeg hebben we een hele goede Tour gehad. Ik ben blij met de winst en met 'Stevie' op het podium."

In de openingsrit was Groenewegen in de finale betrokken bij een massale valpartij, waaraan hij alleen schaafwonden overhield. Vervolgens sprintte Mike Teunissen naar de winst en werd hij tevens de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar.

Naast de overwinningen van Groenewegen en Teunissen bezorgde Wout van Aert Jumbo-Visma een etappezege. De Nederlandse formatie was tevens de snelste in de ploegentijdrit.