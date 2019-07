Dylan Groenewegen is er zondag net niet in geslaagd de laatste etappe van de Tour de France te winnen. De Amsterdammer eindigde als tweede op de Champs-Élysées in Parijs. Steven Kruijswijk stelde de derde plek in het algemeen klassement veilig en Egan Bernal verzekerde zich van de eindoverwinning.

Groenewegen moest in de massasprint alleen de Australiër Caleb Ewan voor zich dulden. Twee jaar geleden triomfeerde hij wel in de slotrit met de traditionele finish op de Champs-Élysées en boekte hij zijn eerste ritzege in de Tour. De Italiaan Niccolò Bonifazio kwam als derde over de streep.

De 26-jarige Groenewegen greep zo naast zijn zijn tweede ritzege in deze Tour. Alleen in de zevende etappe ging de sprinter van Jumbo-Visma met de overwinning aan de haal.

Door het mislopen van de overwinning bleef het aantal dagzeges van Jumbo-Visma in de 106e editie van de Tour op vier staan. Mike Teunissen, Wout van Aert en dus Groenewegen wonnen een rit en de Nederlandse formatie was tevens de snelste in de ploegentijdrit.

Kruijswijk maakte het succes voor Jumbo-Visma nog groter met de derde plaats in het eindklassement. De Brabander was na de bergrit van zaterdag al zo goed als zeker van de podiumplek, omdat de slotrit normaal gesproken geen tijdsverschillen meer oplevert in het klassement.

Eerste podiumplaats Kruijswijk in grote ronde

Kruijswijk is de negende Nederlander die op het podium eindigt in 'La Grande Boucle'. Hij treedt in de voetsporen van Jan Janssen, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Johan van der Velde, Peter Winnen, Steven Rooks, Erik Breukink en Tom Dumoulin, die vorig jaar tweede werd.

De derde plaats van Kruijswijk is zijn eerste podiumplek in een grote ronde. Hij werd eerder wel vierde in de Giro d'Italia van 2016 en de Vuelta a España van 2018. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Tour.

In het klassement gaf Kruijswijk 1.31 minuut toe op Bernal. De 22-jarige renner van Team INEOS, die pas zijn tweede grote ronde reed nadat hij vorig jaar debuteerde in de Tour, mag zich de eerste Colombiaanse eindwinnaar noemen. Titelverdediger Geraint Thomas werd op 1.11 minuut van zijn ploeggenoot tweede.

Peter Sagan veroverde voor de zevende keer de groene trui en verbeterde daarmee het record van Erik Zabel. De Slowaak werd van 2012 tot en met 2016 en vorig jaar ook al winnaar van het puntenklassement. Romain Bardet eiste voor het eerst in zijn carrière de bolletjestrui voor zich op.

Egan Bernal komt samen met zijn ploeggenoten van Team INEOS juichend over de streep. (Foto: Pro Shots)

Peloton doet het rustig aan in beginfase slotrit

Zoals ieder jaar deed het peloton het in de beginfase van laatste etappe rustig aan. Pas bij het bereiken van de Champs-Élysées werd het tempo opgevoerd en probeerden verschillende renners te ontsnappen.

Met nog zo'n 52 kilometer voor de boeg ontstond een kopgroep van vier renners. Omar Fraile, Nils Politt, Tom Scully en Jan Tratnik gingen in de aanval en pakten een voorsprong van een kleine halve minuut.

Het kwartet slaagde er niet in om uit de greep te blijven van het peloton, waarin de sprintersploegen zich op kop nestelden. Op 12 kilometer van de finish werden de vluchters één voor één teruggepakt, waarna niemand meer wegreed.

Michael Matthews haakte even later door materiaalpech af uit het peloton en kon daardoor niet meedoen in de massasprint. Daarin moest Groenewegen zijn meerdere erkennen in Ewan, die zijn derde ritzege in deze Tour boekte.

Caleb Ewan sprint naar de overwinning in de laatste etappe van de Tour de France. (Foto: Pro Shots)