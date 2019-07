Julian Alaphilippe is zondag uitgeroepen tot strijdlustigste renner van deze Tour de France. De renner van Deceuninck-Quick-Step droeg maar liefst veertien dagen de gele leiderstrui.

De 27-jarige Alaphilippe zorgde voor een grote verrassing deze Tour door tot het einde mee te doen om de eindzege. De Fransman kwam overtuigend de Pyreneeën door, maar verloor in de tweede Alpenrit zoals verwacht alsnog zijn leidende positie en eindigde als vijfde in het algemeen klassement.

Alaphilippe droeg niet alleen veertien dagen het geel, maar boekte ook twee etappezeges. Hij won de derde rit - een heuveletappe - en schreef de individuele tijdrit op zijn naam. Ook in de tweede etappe (derde in ploegentijdrit), de achtste (derde) en veertiende rit (tweede) eindigde Alaphilippe op het podium.

Het was de vierde keer dat Alaphilippe meedeed aan een grote ronde en de derde keer dat hij aan de start stond van de Tour de France. In 2016 werd hij 41e in het algemeen klassement en vorig jaar eindigde hij de belangrijkste ronde van het jaar als 33e.

Daniel Martin won prijs vorig jaar

Alaphilippe zakte zaterdag in de laatste bergrit van de tweede naar de vijfde plek in het klassement, achter Egan Bernal (winst), Geraint Thomas (tweede), Steven Kruijswijk (derde) en Emanuel Buchmann (vierde).

De prijs voor meest strijdlustige renner ging vorig jaar naar Daniel Martin. De laatste Fransman die de eervolle award in de wacht sleepte, was Warren Barguil in 2017. Alaphilippe verdient 20.000 euro met zijn uitverkiezing.

Deze editie van de Tour wordt zondag afgesloten met de traditionele slotrit naar Parijs. De vlakke etappe is om 18.10 uur begonnen en de finish wordt rond 21.20 uur verwacht.