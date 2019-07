Vanaf de start van de Tour de France waren er veel vragen over de tactiek van Team INEOS om met twee kopmannen te koersen. Met Egan Bernal en Geraint Thomas zondagavond op de eerste en tweede plek van het podium in Parijs, haalt de Britse ploeg zijn gelijk.

Nu de zevende Tour-zege in acht jaar voor zijn ploeg zo goed als zeker is, had INEOS-teambaas Dave Brailsford op ruim 2.300 meter in Val Thorens een boodschap voor de critici.

"Veel mensen hadden hun oordeel al vroeg klaar deze Tour", zei de Brit. "Halverwege de koers zeiden ze dat de race al voorbij was. Op twee derde vonden ze dat wij niet sterk genoeg waren en dat we niet wisten wat we aan het doen waren. Maar wij zijn bij ons plan gebleven en uiteindelijk heeft onze tactiek zich uitbetaald."

Na het wegvallen van Chris Froome, die in juni zwaar geblesseerd raakte bij een valpartij bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, besloot Team INEOS dat titelverdediger Thomas (33) én toptalent Bernal (22) uitgespeeld zouden worden als de twee leiders van de Tour-ploeg.

Op de persconferentie een dag voor de Tour-start in Brussel begonnen de vragen over de ongebruikelijke tactiek en ze bleven komen toen Julian Alaphilippe lang in de gele trui reed. Uiteindelijk kraakte de Fransman in de voorlaatste bergrit en wordt Bernal na Bradley Wiggins (2012), Froome (2013, 2015, 2016 en 2017) en Thomas (2018) de vierde Tour-winnaar van INEOS, het vroegere Team Sky.

"We hebben veel kritiek gekregen dat we de Tour zo saai maken, dus we hebben het dit jaar wat anders gedaan, de race opwindender gemaakt en aan het einde alsnog de zege gepakt", stelde Thomas met zijn bekende droge gevoel voor humor.

'We zijn echt één ploeg'

De Welshman, de nummer twee van het klassement op 1 minuut en 11 seconden van Bernal, is vooral trots op hoe zijn ploeg gereageerd heeft op alle kritiek van buitenaf. "Alle vraagtekens zorgden ervoor dat wij als team closer werden. We zijn echt één ploeg en doen er alles aan om te winnen als ploeg."

"Het is altijd leuk om het ongelijk van critici te bewijzen. Je kunt met een eerste en tweede plek in Parijs nu moeilijk zeggen dat de tactiek van twee kopmannen niet de juiste was. Het belangrijkste is dat er geen ego's zijn in de ploeg, dat we allemaal eerlijk zijn en goed met elkaar communiceren. Dan werkt het."

Brailsford omschreef de tweede één-twee van Sky/INEOS in de Tour - na Wiggins en Froome in 2012 - als "de zege van tactiek boven chaos en van teamwork boven individualisme".

"Elke keer als we de vraag kregen wie nou de kopman was, zeiden wij dat de jongens zouden blijven samenwerken en er samen uit zouden komen. Twee renners uit één ploeg in de top van het klassement is altijd een voordeel en dat is deze Tour maar weer gebleken."

De Ronde van Frankrijk wordt zondag afgesloten met een rit naar Parijs. Traditioneel zorgt de 21e etappe niet meer voor verschuivingen in het klassement.