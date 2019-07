Christian Prudhomme blikt zeer tevreden terug op de Tour de France, die zondag eindigt met de traditionele rit met finish op de Champs Élysées in Parijs. De Fransman die sinds 2007 Tour-directeur is, spreekt van de mooiste ronde onder zijn leiding.

"Het was een geweldige Tour, we hebben heel veel emoties gezien", zegt Prudhomme in een interview met L'Équipe. "Dat begon al bij het Grand Départ in Brussel."

"Mensen langs de kant van de weg moesten letterlijk huilen toen Eddy Merckx passeerde. Daarna is de emotie drie weken lang in de koers gebleven."

De 58-jarige Prudhomme noemt Julian Alaphilippe als een van de renners die de koers kleur gaven. "Alaphilippe had zoveel pijlen op zijn boog. Veertien dagen in het geel, dat is niet niets."

"Hij heeft voor waanzin gezorgd in Frankijk. Er ontstond iets heel bijzonders, een soort euforie. Hij rijdt met zoveel liefde voor de koers en bleef maar volhouden. Op een gegeven moment dacht ik echt: hoe gaan ze hem nog losrijden?"

Ook Pinot en Bernal bekoren Prudhomme

Ook Thibaut Pinot en Egan Bernal konden Prudhomme bekoren. "Pinot viel aan waar hij kon en de tranen toen hij geblesseerd moest afstappen waren ontroerend."

"Bernal had tranen van pure emotie toen hij de gele trui pakte," aldus de Tour-baas over de 22-jarige Colombiaan. "Na zijn zege in Parijs-Nice werd hij als een wonderkind gezien en dat maakt hij nu waar door de jongste winnaar in 110 jaar te worden."

Bernal greep de gele trui in een etappe die de Tour-organisatie door barre weersomstandigheden moest stilleggen. "Die vrijdag was een eigenaardige dag met de etappe die we moesten inkorten. Het was een onvergetelijke Tour", vindt Prudhomme.

De slotetappe van de Tour begint om 18.10 uur. De renners rijden over 128 kilometer van Rambouillet naar Parijs.