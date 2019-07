Egan Bernal (22) wordt zondag de jongste winnaar van de Tour de France na de Eerste Wereldoorlog. Het Colombiaanse toptalent toonde de afgelopen drie weken aan dat hij de potentie heeft om de grote rondes het komende decennium te domineren.

Geraint Thomas had zaterdag in skioord Val Thorens na de finish van de laatste bergrit nog wel een advies voor de elf jaar jongere Bernal. "Geniet ervan", zei de Tour-winnaar van vorig jaar tegen zijn ploegmaat en opvolger. "En het is niet erg om te huilen. Alle echte mannen huilen."

De Welshman zal zondag na de slotrit naar Parijs, die traditioneel geen veranderingen in het klassement oplevert, 1 minuut en 12 seconden tekortkomen om voor het tweede jaar op rij de belangrijkste wielerkoers ter wereld te winnen. Maar van teleurstelling was zaterdag geen sprake op 2.300 meter hoogte.

"Natuurlijk had ik zelf graag gewonnen", zei Thomas. "Maar de zege van Egan smaakt net zo zoet. Er had ook geen sympathiekere jongen kunnen winnen. Egan is echt een ontzettend aardige en bescheiden gozer, het is een plezier en een eer om met hem in één team te rijden. En jemig, hij is pas 22. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich."

'Bernal is geboren om snel een berg op te fietsen'

Dat Bernal ooit de Tour zou winnen, stond voor heel veel wielervolgers al vast. Zeker nadat hij vorig jaar als 21-jarige debutant vijftiende werd, terwijl hij knechtte voor Thomas en Chris Froome. Maar dat de op 2.652 meter hoogte geboren klimmer al op zo'n jonge leeftijd de gele trui naar Parijs kan brengen, verrast ook zijn teamgenoten.

"Ik had niet verwacht dat hij dit jaar al zou winnen", gaf Thomas toe. "Maar zijn talent is onmiskenbaar, Egan is geboren om snel een berg op te fietsen. Bovendien heeft hij met INEOS een geweldig team om zich heen en krijgt hij heel veel steun van zijn familie."

"Ik wil Egan geen druk opleggen, maar hij kan makkelijk nog zeker tien jaar op topniveau presteren en een van de beste klassementsrenners ooit worden. Ik zou zeggen dat Froome die titel nu in zijn bezit heeft, maar Egan kan net zo goed of misschien wel beter worden. Ik denk dat hij nog jaren gaat domineren."

Steven Kruijswijk, die zondag als de nummer drie op het podium zal staan op de Champs-Élysées, stelde met een glimlach dat hij niet hoopt dat Bernal het komende decennium elke Tour zal winnen. "Want dan wordt het wel saai voor ons."

"Maar hij heeft zeker de toekomst. Het is ongelooflijk om een 22-jarige renner zo goed met de druk om te zien gaan, hij is al heel volwassen daarin. Het is indrukwekkend dat hij zo jong al de Tour zal winnen."

'Winnen is verslavend'

Bernal zelf wilde zaterdag nog niet denken aan een toekomst verder dan de finishlijn in Parijs. "Maar als renner wil je wel altijd meer, je bent nooit tevreden met wat je bereikt hebt", zei hij. "Tot vrijdag geloofde ik niet dat ik de Tour kon winnen. Nu dat gelukt is, ga ik vanzelf denken aan een tweede of derde Tour-zege. Het is net een drug, winnen is verslavend."

INEOS-teambaas Dave Brailsford adviseerde zijn vierde Tour-winnaar - na Bradley Wiggins, Froome en Thomas - om niet bezig te zijn met wat er nog komen gaat. "Egan moet vooral genieten van dit moment en niet denken aan de toekomst", stelde de Brit.

"Hij heeft geschiedenis geschreven door als eerste Colombiaan de Tour te winnen, dus hij is nu een nationale held. Dat wordt een fantastische ervaring voor hem, maar hij zal zich wel snel moeten aanpassen. Want zijn leven zal flink veranderen."