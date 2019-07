De vreugde was zaterdag groot bij Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus na de laatste bergrit van de Tour de France. De Belg noemde de derde plaats in het klassement van zijn kopman Steven Kruijswijk een droom die uitkomt.

"Stevie is al twee keer in zijn carrière vierde geworden in een grote ronde (in de Giro van 2016 en de Vuelta van 2018, red.), dus we wilden hem deze Tour koste wat kost op het podium krijgen. Ik ben zo, zo blij dat het gelukt is", jubelde De Plus in finishplaats Val Thorens.

De 23-jarige klimmer, die dit jaar overkwam van Deceuninck-Quick-Step, is in zijn eerste maanden bij Jumbo-Visma zeer onder de indruk geraakt van Kruijswijk.

"Stevie verdient deze podiumplek. Hij heeft er heel zijn carrière hard voor gewerkt en is stap voor stap blijven groeien. Ik ken niemand die zo hard werkt en zoveel discipline heeft. Stevie is een droom voor elke trainer en elke ploegleider."

'We hebben al onze kaarten op tafel gegooid'

De Plus speelde zaterdag in de twintigste en voorlaatste rit een sleutelrol, want hij reed op de laatste berg van deze Tour zeker een half uur op kop van de groep met favorieten.

Door het hoge tempo moest Julian Alaphilippe lossen en zakte de Fransman van de tweede naar de vijfde plek in het klassement. Kruijswijk profiteerde en steeg van vier naar drie.

"Het was vandaag ons plan om vol voor het podium te gaan. We hebben al onze kaarten op tafel gegooid en het tempo zo hoog mogelijk gehouden", aldus De Plus.

"We wisten dat het een superlange klim was en dat Stevie een van de meest constante renners is van het hele peloton, dat hij niet kapot gaat. Dus we startten vol vertrouwen."

'Het is een geweldige Tour voor ons'

Op dertien kilometer van de top van de ruim 33 kilometer lange klim had de tactiek van Jumbo-Visma succes, want dat was het moment dat Alaphilippe kraakte.

"Dat gaf een boost. Ik ben toen nog harder gaan rijden", zei De Plus. "Ik ben enorm trots dat al mijn harde werk dit jaar beloond is. Mijn eerste Tour en er staat een ploegmaat op het podium; het is een droom."

George Bennett, de andere belangrijke helper van Kruijswijk in de bergen, benadrukte dat Jumbo-Visma altijd het geloof heeft gehouden dat de Brabander het podium kon halen.

"Het heeft ons alle twintig dagen gekost, maar we hebben bereikt wat we wilden", zei de Nieuw-Zeelander. "Dit is geweldig voor Steven en voor het team. Met vier ritzeges en de derde plek in het klassement is het een geweldige Tour, en het is nog niet gedaan. Zondag hopen we met Dylan Groenewegen in de sprint in Parijs de kers op de taart te zetten."