Egan Bernal kan niet geloven dat hij zich zo goed als zeker de eerste Colombiaanse winnaar van de Tour de France mag noemen. De gele trui van de Team INEOS-renner kwam niet meer in gevaar in de voorlaatste etappe.

"Ik ben heel blij en trots dat ik Colombiaans ben. Wij verdienen deze Tour-zege. We hebben al jaren goede renners, maar om de een of andere reden lukte het ons nooit om de Tour de winnen", aldus Bernal.

"Het is wat we misten en nu hebben we het. Ik bedank Colombia voor het vertrouwen. Ik ben heel trots dat ik de eerste Colombiaan ben die de Tour gaat winnen en ik kan niet wachten om de gele trui naar Colombia te brengen."

De 22-jarige Bernal had een flinke marge ten opzichte van onder anderen Julian Alaphilippe, Geraint Thomas en Steven Kruijswijk. De klassementsmannen maakten het elkaar in de slotrit niet meer moeilijk, al moest Alaphilippe lossen.

"Alles is zo snel gegaan, dat ik het nog niet kan geloven. De laatste paar dagen moest ik wakker worden, de dokter zien, mijn gewicht opnemen, lunch halen, naar de bus, koersen, eten, slapen en weer focussen op de volgende dag."

"Er is soms geen tijd om met familie te praten, dus ik weet niet goed wat er nu in Colombia gaande is. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen daar heel blij zijn nadat we al de Giro en de Vuelta hebben gewonnen."

'Sommige dingen zijn voorbestemd'

Het was overigens niet de planning dat Bernal de Tour zou rijden, maar zijn programma werd aangepast nadat hij door een val de Giro moest missen.

"Sommige dingen zijn voorbestemd. Als ik niet was gevallen voor de Giro, had ik nu de Tour niet gewonnen. Een paar uur na die val, toen ik nog veel pijn had, vroeg ik aan mijn huilende trainer al hoeveel tijd ik had tot de Tour", aldus de klimmer, die veel baat had bij de grote hoogtes in Frankrijk.

"Voor mij was het een voordeel, omdat ik in Colombia op 2.600 meter hoogte won. Dus toen we de hoogte in gingen, voelde ik me veel beter dan op de eerdere delen. Dat was goed voor mij."

Voor nu kan Bernal amper bevatten wat hij heeft gepresteerd. "Om eerlijk te zijn kan ik het niet geloven. Ik moet eerst naar het hotel gaan en alles even laten bezinken."

De Tour wordt zondag afgesloten met een vlakke etappe over 128 kilometer met de traditionele finish op de Champs-Elysées in Parijs. De kans dat die rit nog voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement zorgt is nihil.