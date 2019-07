Voor Vincenzo Nibali voelt zijn overwinning in de voorlaatste etappe van de Tour de France als revanche. De Italiaan soleerde zaterdag in de laatste bergrit naar zijn eerste zege in ruim een jaar tijd.

"Ik had sinds vorig jaar niet meer gewonnen, dus het is mooi om zo revanche te nemen", jubelde Nibali. "Ik draag mijn overwinning op aan mijn oom, die vorig jaar is overleden."

De 'Haai van Messina' was in maart vorig jaar voor het laatst succesvol. Hij schreef toen Milaan-San Remo op zijn naam. De laatste ritzege in een grote ronde boekte hij in de Vuelta a España van 2017.

Nibali maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, die in de ingekorte etappe al vroeg in de aanval ging. Op de slotklim reed hij alleen weg bij zijn medevluchters en hield hij tot aan de finish stand.

"De enige manier waarop ik kon winnen, was vanuit een vroege vlucht", zei hij. "Met de voorsprong aan de voet van de klim had ik het idee dat het mogelijk was om te winnen."

'Aan de laatste paar honderd meter leek geen einde te komen'

Uiteindelijk hield de tweevoudig winnaar van de Giro d'Italia aan de finish tien seconden over op Alejandro Valverde, die als tweede over de meet kwam.

"Het voelde als een bevrijding toen ik over de streep kwam, want aan de laatste paar honderd meter leek geen einde te komen. Het was erg lastig."

Nibali had ook complimenten over voor Egan Bernal, die hoogstwaarschijnlijk de boeken ingaat als de eindwinnaar van de 106e editie van de Tour de France. De laatste rit naar de Champs-Élysées in Parijs levert normaal gesproken geen verschuivingen meer op in het algemeen klassement.

"Ook Bernal had het moeilijk, maar hij is een fantastische jonge renner met een grote toekomst voor zich", loofde Nibali de Colombiaan. De Siciliaan, die eerder dit jaar tweede werd in de Giro, kon zelf geen rol van betekenis spelen in het klassement van de Tour.