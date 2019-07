Steven Kruijswijk is ontzettend blij en trots met zijn derde plek in de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma passeerde zaterdag Julian Alaphilippe in de voorlaatste rit in het klassement en staat vrijwel zeker op het podium.

"Het moest van heel diep komen, maar we hebben er alles aan gedaan. Dit was hoe het moest zijn, het kan niet beter. Ik zat er zó dichtbij", zei Kruijswijk in een eerste reactie bij de NOS.

"Ik heb altijd hoop blijven houden en we bleven vechten. Laurens De Plus en George Bennett hebben superwerk geleverd. Ze moesten aan de bak. Op het laatst had ik het heel zwaar, ik wist dat ik op de limiet zat. Ik moest tot de streep vechten. Ik ben heel blij."

Kruijswijk moest tijdens de ingekorte laatste bergrit 28 seconden goedmaken op Alaphilippe en slaagde daarin. De oud-geletruidrager moest lossen en verloor zijn plek op het podium.

Egan Bernal van Team INEOS stelde zijn gele trui veilig in de laatste etappe en het podium wordt gecompleteerd door zijn teamgenoot Geraint Thomas.

'Buchmann volgde me als een schaduw'

De 32-jarige Kruijswijk had wel verwacht dat hij Alaphilippe zou passeren. "Het was afwachten hoe ik het ging houden ten opzichte van Emanuel Buchmann (de nummer vier van het klassement, red.). Hij was heel sterk en zat als een schaduw in mijn wiel", zei hij.

"We moesten het initiatief nemen en het afmaken. Dit is super. Ik ben heel blij als ik morgen Parijs in rijd. Dit is waarvoor ik naar de Tour kwam. Ik denk dat ik trots mag zijn op mijn prestatie."

De Tour wordt zondag afgesloten met een vlakke etappe over 128 kilometer met de traditionele finish op de Champs-Elysées in Parijs. De kans dat die rit nog voor verschuivingen in de top van het algemeen klassement zorgt is nihil.