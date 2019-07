Tour de France 聽路聽

Vooralsnog gaan we gewoon koersen vandaag:



"Op dit moment is het weer bij de start goed genoeg om te gaan rijden, ondanks de regen. We gaan sowieso starten en kijken tijdens de etappe of het nog veilig genoeg is om naar boven te gaan. Als blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, zoals tijdens de rit van gister, dan zullen we dat doen. De veiligheid van de renners gaat boven alles", zo laat de Tour-organisatie weten via een statement.