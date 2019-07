Thibaut Pinot kan nog altijd niet bevatten dat hij vrijdag noodgedwongen de Tour de France heeft verlaten. De Fransman had in de negentiende etappe te veel last van zijn linkerdijbeen en kon niet verder.

"Of dit de grootste ontgoocheling uit mijn loopbaan is? Ja. Ik ben altijd blijven vechten, ik geloofde erin. Niets kon me overkomen. Maar we zullen het nooit weten. Het gaat tijd kosten om me eroverheen te zetten, maar dat is de Tour", zei een zichtbaar geëmotioneerde Pinot na afloop van de etappe.

De kopman van Groupama-FDJ, vrijdagochtend nog de nummer vijf van het algemeen klassement, liep zijn blessure op in de zeventiende etappe. Hij wilde in die heuvelrit een valpartij vermijden en stootte zijn dijbeen vervolgens op pijnlijke wijze tegen zijn eigen stuur, waardoor hij spierletsel opliep.

De drievoudig etappewinnaar in de Tour de France kwam de rit van donderdag zonder kleerscheuren door en ging vrijdag ook gewoon van start in de negentiende etappe. Hij zakte echter snel weg in de groep met favorieten en stapte na zo'n 40 kilometer koers huilend de ploegleidersauto in.

"Ik kreeg een kleine klap bij de aankomst in Nîmes, maar ik ben er niet zeker van of dat het wel is", verklaarde Pinot. "Ik had gisteren echt pijn bij het versnellen in een afdaling. Die pijn is daarna verergerd."

Thibaut Pinot stapt huilend in de ploegleidersauto. (Foto: Getty Images)

Pinot voelde zich juist sterk voor slotfase Tour

Pinot was juist bezig aan een opmars in de Ronde van Frankrijk. Zo won hij de veertiende etappe, werd hij een dag later tweede en steeg hij in de tweede week van plaats tien naar plek vijf in het algemeen klassement.

"Ik voelde sinds zondag in de Pyreneeën dat ik in staat was om het waar te maken. Zonder deze problemen zou het gelukt zijn, daar was ik van overtuigd", doelde de 29-jarige klassementsrenner op het winnen van de Ronde van Frankrijk. Door zijn opgave blijft zijn beste prestatie in de Tour de derde plek in 2014. De Fransman moest bij zijn vorige twee deelnames (2016 en 2017) ook al afstappen.

Zonder Pinot gaat de Tour zaterdag verder met de twintigste en voorlaatste etappe. De renners wacht een verkorte Alpenrit over 59 kilometer van Albertville naar Val Thorens.