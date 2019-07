Steven Kruijswijk heeft zaterdag nog één ingekorte 'sprintetappe' om zijn doel te bereiken in de Tour de France. Het vertrouwen dat de 32-jarige Brabander na de twintigste etappe in de top drie van het klassement staat, is groot bij Jumbo-Visma.

"Zaterdagavond staat hij sowieso op het podium. Schrijf dat maar op", zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma en al jaren de trainer van Kruijswijk.

De nummer vier van het klassement moet zaterdag in de laatste Alpenetappe twaalf seconden goedmaken op Geraint Thomas, die derde staat. Zijn achterstand op de nummer twee Julian Alaphilippe, die het vrijdag erg lastig had, is veertig seconden, terwijl de nieuwe geletruidrager Egan Bernal een voorsprong van een minuut en 28 seconden heeft.

"Het is heel simpel: ik ga zaterdag op de slotklim volle bak om zo hoog mogelijk te eindigen", zegt Kruijswijk. "Plek vier is net niks, dus ik ga zeker nog proberen om te stijgen."

De kopman van Jumbo-Visma heeft wel de pech dat - na de neutralisatie van het slot van de negentiende etappe - de twintigste rit flink is ingekort vanwege de slechte weersomstandigheden. Twee zware cols zijn uit het parcours gehaald en de beslissende etappe is nog maar 59 kilometer lang.

'Slotklim is een lood- en loodzware col'

Het goede nieuws voor Kruijswijk is dat de liefst 33,4 kilometer lange klim (à 5,5 procent gemiddeld) naar skioord Val Thorens nog steeds het sluitstuk van de laatste bergetappe is. "Dat is echt een lood- en loodzware col", aldus Zeeman.

"We hebben altijd gezegd dat de klim naar Val Thorens zó lastig is, dat daar nog grote verschillen kunnen ontstaan", vult ploegleider Grischa Niermann aan. "En wat 'Stevie' vrijdag heeft laten zien - hij was na Bernal misschien wel de sterkste renner in koers - geeft ons hoop dat we zaterdag nog een keer een mooie slotklim van hem gaan zien. Zeker omdat Alaphilippe vrijdag kraakte."

De ploegleider erkent dat de eindzege in de Tour ver weg is voor Kruijswijk. "Met Bernal heeft de beste klimmer nu de gele trui. Met nog een bergetappe te gaan, is de kans groot dat hij in het geel naar Parijs rijdt, daar moeten we niet moeilijk over doen. Maar de kansen op het podium zijn er zeker nog."

De twintigste etappe begint zaterdag om 14.30 uur in Albertville. De slotrit van zondag naar Parijs levert traditioneel geen verschillen meer op in het klassement.