De twintigste etappe van de Tour de France is vrijdag flink ingekort. De organisatie van de Franse wielerronde besloot de rit van zaterdag terug te brengen van 130 kilometer tot slechts 59 kilometer.

De laatste Alpenrit is ingekort vanwege modderstromen op de Cormet de Roselend. De eerste beklimming van de dag is hierdoor onbegaanbaar. Bovendien wordt er zaterdag noodweer verwacht in het zuidoosten van Frankrijk.

De etappe gaat nog wel van start in Albertville, maar vanaf daar rijdt het peloton meteen richting de klim naar Val Thorens. Dat betekent dat ook de Côte de Longefoy, een col van de tweede categorie, uit het parcours is geschrapt.

Door de wijzigingen begint het peloton na een vlakke aanloop van 26 kilometer aan de beklimming naar Val Thorens, die in de oorspronkelijke route ook al als slotklim fungeerde. De col van de buitencategorie is 33,4 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 5,5 procent.

De rit van zaterdag wordt tevens de kortste in de Tour-etappe in 23 jaar. In 1996 telde de negende rit, die eveneens werd ingekort vanwege slechte weersomstandigheden, slechts 46 kilometer. Bjarne Riis ging destijds met de overwinning aan de haal, pakte het geel en hield die tot de finish in Parijs vast.

Tweede Alpenrit werd vrijdag stilgelegd

Vrijdag werd de tweede Alpenrit ook al gehinderd door onder meer modderstromen. Die etappe werd zo'n 30 kilometer voor de finish stilgelegd vanwege hevige weersomstandigheden.

De afdaling van de Col d'Iseran was door zware hagelbuien onbegaanbaar geworden voor de renners. Daarop besloot de organisatie van de Tour de rit stil te leggen en de tijdsverschillen op de Iseran mee te nemen voor het algemeen klassement.

Hierdoor nam Egan Bernal de gele trui over van Julian Alaphilippe. De Colombiaan van Team INEOS begint de laatste bergrit met 48 seconden voorsprong op de Fransman. Steven Kruijswijk staat vierde op een kleine anderhalve minuut van Bernal.