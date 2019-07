Egan Bernal is vol ongeloof na het veroveren van de gele trui in de negentiende etappe van de Tour de France. De Colombiaan nam de leiding in het algemeen klassement, nadat de rit werd stilgelegd vanwege hevige weersomstandigheden.

"Ik kan nu alleen maar huilen en blij zijn", jubelde een geëmotioneerde Bernal na afloop van de etappe. "Ik heb hier altijd van gedroomd."

De tweede Alpenrit werd zo'n 30 kilometer van de finish stilgelegd. De afdaling van de Col de l'Iseran was door zware hagelbuien onbegaanbaar geworden voor de renners, waarop de organisatie van de Tour besloot de rit stil te leggen.

"Om eerlijk te zijn snapte ik eerst niet wat er gebeurde", liet Bernal weten. "Ik hoorde op mijn oortje dat de race was gestopt, maar ik wilde doorgaan. Toen ze me in het Spaans vertelden wat er aan de hand was, ben ik gestopt."

De kopman van Team INEOS ging op de Col d'Iseran in de aanval en pakte een kleine minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met onder anderen Steven Kruijswijk. Hij nam de gele trui over van Julian Alaphilippe, die zo'n twee minuten achterstand had.

Egan Bernal viert het veroveren van de gele trui. (Foto: Pro Shots)

'Zou geweldig zijn om eerste Colombiaanse Tour-winnaar te worden'

Voor het klassement werden de tijdsverschillen op de Iseran meegenomen. Hierdoor heeft Bernal 48 seconden voorsprong op Alaphilippe, die nu de tweede plaats inneemt.

"Toen ik stopte en mijn ploegleider me vertelde dat ik het geel had gepakt, voelde ik opluchting. Ik kan het nog niet geloven. Pas als ik over de streep in Parijs rijd, 'Gga ik geloven dat dit waar is. Het kan nog heel spannend worden, maar het zou geweldig zijn om de eerste Colombiaanse Tour-winnaar te worden."

Daarvoor moet Bernal zijn trui zaterdag zien te verdedigen in de laatste Alpenrit. Dan rijdt het peloton over 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens, een beklimming van de buitencategorie.

"Ik zal waarschijnlijk verdedigend rijden morgen, omdat we in een goede positie zitten. We hebben nog een bergrit en een goed team om te controleren. Maar je weet het nooit, er kan van alles gebeuren", besloot Bernal.