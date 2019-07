Bij Jumbo-Visma heerste vrijdag teleurstelling dat Steven Kruijswijk zich door het stilleggen van de negentiende etappe van de Tour de France niet in de top drie van het klassement kon rijden, maar de Nederlandse ploeg verwijt de Tour-organisatie en de jury niks.

Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann pakte niet direct de microfoon van zijn radio toen hij het bericht hoorde dat de tweede Alpen-rit geneutraliseerd werd door de slechte weersomstandigheden in de afdaling van de Col 'Iseran.

"Maar toen de boodschap drie keer herhaald werd, was het wel duidelijk dat het echt waar was", zegt de Duitser met een glimlach. "Het duurde vervolgens nog wel even voordat 'Stevie' en Laurens (Laurens De Plus, red.) het echt doorhadden, want als je met 70 kilometer per uur volle bak aan het afdalen bent, hoor je niet alles wat er door je oortje gezegd wordt."

Jumbo-Visma zat op het moment van de neutralisatie in een goede positie, want kopman Kruijswijk had zich door de hulp van ploegmaat De Plus een beetje kunnen sparen. De hoop in de ploegleidersauto was dat Kruijswijk in de slotklim naar Tignes het gat met de op de Iseran weggereden Egan Bernal kon verkleinen en het gat met de geloste geletruidrager Julian Alaphilippe kon vergroten.

"We hadden er bewust voor gezorgd dat Laurens nog bij 'Stevie' was, zodat 'Stevie' niet alles uit de kast hoefde te halen om zo hard mogelijk de Iseran op de rijden", aldus Niermann. "Het is voor ons dus heel zuur dat de koers is stilgelegd en we hebben zeker gevloekt in de auto. Maar het is absoluut een wijs besluit van de jury. Dit is overmacht, niks aan te doen."

'De weg was één witte massa'

In het laatste deel van de afdaling van de Iseran, op weg naar Tignes, waren de wegen onbegaanbaar geworden door een grote hagelbui en een aardverschuiving. De jury legde de koers eerst stil en besloot uiteindelijk om de tijdverschillen op de top van de Iseran te gebruiken voor het klassement.

Daardoor nam Bernal de leiding over van Alaphilippe en bleef Kruijswijk vierde. De achterstand van de Nederlander op de gele trui is 1 minuut en 28 seconden, terwijl hij op nummer twee Alaphilippe 40 seconden en op de nummer drie Geraint Thomas 12 seconden moet goedmaken.

"Sportief is het jammer voor ons dat de koers is stilgelegd, maar voor de veiligheid van ons team, en voor alle renners, is dit de enige juiste beslissing", stelt teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. "Wij stonden net buiten Val-d'Isère en de weg was één witte massa. Het was levensgevaarlijk en overduidelijk dat we niet door konden."

De onbegaanbare wegen in de afdaling van de Iseran. (Foto: Pro Shots)

'Het was voor iedereen gelijk'

Plugge heeft ook begrip voor de keuze van de jury om met terugwerkende kracht de 'finish' van de rit op de Iseran te leggen, hoewel Kruijswijk wellicht harder had gekund op die col als hij geweten had dat daar de tijden werden opgenomen.

"Dat is allemaal als, als, als", zegt de teambaas. "Misschien had Alaphilippe ook nog wat harder kunnen gaan. Niemand wist dat de finish boven op de Iseran zou zijn, dus het was voor iedereen gelijk."

Niermann snapt dat de organisatie en de jury zo lang mogelijk hoop bleven houden dat de etappe afgemaakt kon worden en dat het besluit om te stoppen niet al viel voordat de top van de Iseran bereikt werd.

"Toen wij voor het eerst foto's van de hagel doorgestuurd kregen, reden we bij 25 graden aan de andere kant van de Iseran. Dus wij hoopten ook nog dat het nog goed zou komen. Voor de renners was het aan het begin verwarrend, maar ook zij begrepen uiteindelijk dat het gewoon echt niet kon."