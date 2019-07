Julian Alaphilippe heeft er vrede mee dat hij vrijdag zijn gele leiderstrui in de Tour de France is kwijtgeraakt aan Egan Bernal. De Fransman werd in de stilgelegde negentiende etappe op ruim twee minuten achterstand gereden door de Colombiaan, die het algemeen klassement nu aanvoert.

De tweede Alpenrit werd op zo'n 30 kilometer van de meet stilgelegd, omdat de afdaling van de Col de l'Iseran door zware hagelbuien onbegaanbaar was geworden. De Tour-organisatie bepaalde de tijdsverschillen op de top van de Col de l'Iseran, waardoor Bernal zich nu de nieuwe leider mag noemen.

Alaphilippe kon al niet mee met de favorieten toen Steven Kruijswijk op 6 kilometer van de top van de Iseran een aanval inzette. De renner van Deceuninck-Quick-Step berust dan ook in het verliezen van zijn leiderstrui.

"Ik had het wel verwacht", zei de 27-jarige Alaphilippe na de veelbesproken rit in gesprek met France2. "Ik heb alles gegeven en ik kan mezelf niets verwijten. Ik ben geklopt door renners die sterker zijn dan ik. Zo is het nu eenmaal."

De weersomstandigheden maakten de afdaling onbegaanbaar. (Foto: Pro Shots)

'Ik denk niet dat geel nog mogelijk is'

Alaphilippe, van wie werd verwacht dat hij leiding in het klassement in de Pyreneeën al kwijt zou raken, reed in totaal veertien dagen in de gele trui. Zijn achterstand op Bernal is nu 45 seconden, terwijl nummer drie Geraint Thomas en nummer vier Steven Kruijswijk niet ver van hem af staan.

Zaterdag staat de laatste bergrit op het programma en dat belooft met drie zware cols een pittige te worden. Alaphilippe heeft dan ook niet de illusie dat hij een dag voor de slotrit naar Parijs het geel weer kan veroveren.

"Ik denk niet dat het geel nog mogelijk is. Toen ik deze trui mocht aantrekken, begon ik te dromen. Maar ik heb nooit gedacht dat ik de Tour kon winnen", aldus de Fransman.