Teambaas Dave Brailsford van Team INEOS staat volledig achter de beslissing van de organisatie van de Tour de France om de negentiende etappe stil te leggen. Volgens de Brit waren de omstandigheden veel te gevaarlijk om de rit voort te zetten.

"Het is absoluut een terechte beslissing", stelde Brailsford na afloop van de etappe. "De beelden spreken tot de verbeelding. Dit is geen race waard. We moeten als eerste denken aan de gezondheid van de fans en de renners."

De tweede Alpenrit werd zo'n 30 kilometer van de meet stilgelegd vanwege hevige weersomstandigheden. De afdaling van de Col de l'Iseran was door zware hagelbuien onbegaanbaar geworden voor de renners, waarop de organisatie van de Tour besloot de rit stil te leggen.

"De ASO heeft het goed gedaan door deze beslissing te nemen", vond Brailsford. "We konden niet racen. Als ze hadden langer gewacht, dan waren de renners op een gedeelte terechtgekomen waarin de veiligheid van de race niet gewaarborgd kon worden."

'Iedereen wist dat de koers werd beslist op de Iseran'

Uiteindelijk besloot de organisatie de tijdsverschillen op de Col d'Iseran mee te nemen voor het algemeen klassement. Brailsford kan zich vinden in die beslissing.

"Dat is logisch, want er is geen alternatief", aldus de teambaas. "Iedereen wist dat de koers vandaag werd beslist op de Iseran."

Egan Bernal passeerde als eerste de top van de Iseran en had een kleine minuut voorsprong op de eerste achtervolgende groep, waartoe onder anderen Steven Kruijswijk behoorde. De Colombiaan van INEOS nam het geel zodoende over van Julian Alaphilippe, die meer dan twee minuten achterstand had.

In het algemeen klassement heeft Bernal 48 seconden voorsprong op Alaphilippe, die nu tweede staat. Kruijswijk bezet op 1 minuut en 28 seconden de vierde plaats.

Zaterdag staat er opnieuw een zware bergrit op het programma in de Tour. Dan rijdt het peloton over 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens, een beklimming van de buitencategorie.