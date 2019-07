Steven Kruijswijk baalt ervan dat de negentiende etappe van de Tour de France vrijdag moest worden stilgelegd. De kopman van Jumbo-Visma heeft wel begrip voor de beslissing van organisatie van de Franse wielerronde.

"Het is jammer dat deze etappe wordt geannuleerd, omdat er wel wat meer inzat", zei Kruijswijk na afloop van de etappe. "Maar die keuze moest de organisatie nemen en dat is terecht."

De tweede Alpenrit werd zo'n 30 kilometer van de meet stilgelegd vanwege hevige weersomstandigheden. De afdaling van de Col de l'Iseran was door zware hagelbuien onbegaanbaar geworden voor de renners, waarop de organisatie van de Tour besloot de rit stil te leggen.

"Als ik de beelden zo zie, dan was dit de enige juiste beslissing die ze konden nemen", concludeerde Kruijswijk. "Doorfietsen was geen optie."

De afdaling van de Col d'Iseran was onbegaanbaar vanwege sneeuw en modder op de weg. (Foto: Pro Shots)

'Ging niet voluit met de wetenschap dat streep op Iseran lag'

De Brabander baalt er vooral van dat de tijdsverschillen op de Col de l'Iseran werden meegenomen voor het algemeen klassement. Hij reed daar een kleine minuut achter Egan Bernal, die als eerste de top passeerde en zodoende de gele trui overnam van Julian Alaphilippe.

"Natuurlijk ging ik vol op de Iseran, maar niet voluit met de wetenschap dat daar de streep ligt", stelde hij. "Dat zijn wel extra secondes die Bernal wel pakt en ik niet op Alaphilippe. Dat is zonde."

Op het moment dat de rit werd stilgelegd, bevond Kruijswijk zich in een groepje met Geraint Thomas, Emmanuel Buchmann en zijn ploeggenoot Laurens de Plus.

"Ik voelde me goed en ik had een heel goed plan met Laurens voor me", baalde hij. "Maar we hebben gelukkig nog zo'n dag. Dit is overmacht en dat valt even niet in mijn voordeel uit. Ik begin in ieder geval met vertrouwen aan de etappe van morgen."

Steven Kruijswijk behoorde tot een groepje met Geraint Thomas en Emmanuel Buchmann. (Foto: Pro Shots)

Ook ploegleider Maassen teleurgesteld

Niet alleen Kruijswijk was teleurgesteld door het stilleggen van de etappe, maar ook ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma. "Wij baalden natuurlijk", liet hij weten bij de NOS. "Het was nog 39 kilometer koers en we wilden juist na de afdaling alles geven. Dus we zijn op reserve de col op gereden."

Maassen wilde geen uitgesproken oordeel vellen over de beslissing van de Tour-organisatie. "Ik kan het niet inschatten. Ik denk wel dat de juiste beslissing hebben genomen, want dit doe je niet graag als organisatie. Het is niet anders."

In het algemeen klassement behield Kruijswijk zijn vierde plaats. Hij heeft 1 minuut en 15 seconden achterstand op Bernal. De Nederlander wordt in het klassement niet meer op de hielen gezeten door Thibaut Pinot, die vroeg in de etappe afstapte vanwege een dijbeenblessure.

Zaterdag staat er opnieuw een zware bergrit op het programma in de Tour. Dan rijdt het peloton over 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens, een beklimming van de buitencategorie.