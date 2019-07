Egan Bernal heeft vrijdag in de bizarre negentiende etappe van de Tour de France de gele leiderstrui veroverd. De Colombiaan profiteerde van het feit dat de rit zo'n 30 kilometer van de meet werd stilgelegd vanwege de hevige weersomstandigheden.

De afdaling van de Col de l'Iseran was door zware hagelbuien onbegaanbaar geworden voor de renners, waarna de organisatie van de Tour besloot de rit stil te leggen. In eerste instantie ging het alleen om neutralisatie, maar al snel bleek dat er niet meer gekoerst kon worden.

De tijdsverschillen zijn bepaald op de top van de Col de l'Iseran. De 22-jarige Bernal kwam daar als eerste boven en had ruim twee minuten voorsprong op Julian Alaphilippe, waardoor de Colombiaan van Team INEOS de gele trui van de Fransman overneemt.

Het verschil tussen Alaphilippe en Bernal voor aanvang van de negentiende etappe was precies anderhalve minuut. Steven Kruijswijk, Geraint Thomas en Emanuel Buchmann reden op de top van de Col de l'Iseran vijftig seconden achter Bernal. De wittetruidrager pakte ook nog acht seconden bonificatie op zijn directe concurrenten.

In het nieuwe algemeen klassement gaat Bernal aan de leiding met een voorsprong van 48 seconden op Alaphilippe. Thomas staat derde op 1 minuut en 16 seconden van de geletruidrager, gevolgd door Kruijswijk (+1.28) en Buchmann (1.55 minuut).

Thibaut Pinot begon de rit als nummer vijf van het algemeen klassement, maar hij stapte vroegtijdig af. De Fransman van Groupama-FDJ kampte al sinds woensdag met spierletsel aan zijn dijbeen en stapte vrijdag na ongeveer 40 kilometer koers huilend in de ploegleidersauto.

De hagelbuien leidden tot bizarre omstandigheden. (Foto: Pro Shots)

Hoog tempo in negentiende etappe

De tweede Alpenrit voerde de renners over vijf bergen met de Col de l'Iseran - de hoogste berg in deze Tour - en de slotklim naar de Tignes als belangrijkste obstakels. Het parcours liep direct omhoog en veel renners probeerden in de kopgroep te komen, waardoor het tempo hoog lag.

Uiteindelijk was er een grote kopgroep van een kleine dertig man, onder wie Bauke Mollema. Team INEOS en Deceuninck-Quick-Step hielden het tempo hoog door de aanwezigheid van Rigoberto Urán en Alejandro Valverde in de voorste groep.

Met nog zo'n kleine 50 kilometer te gaan, begonnen de renners aan de Col de l'Iseran, waar de strijd tussen de favorieten losbarstte. Onder aanvoering van Dylan van Baarle hield Team INEOS het tempo moordend, maar Alaphilippe brak nog niet.

Op 6 kilometer van de top was dat wél het geval na een fraaie aanval van Kruijswijk, die alleen Thomas, Bernal en Buchmann met zich meekreeg. Bernal toonde nog maar eens aan over uitstekende benen te beschikken en wist Thomas en Kruijswijk van zich af te schudden.

Alaphilippe lost op Col de l'Iseran

Bernal bouwde een voorsprong op, rekende de resterende koplopers in en koesterde op de top van de Iseran al een voorsprong van ruim twee minuten op Alaphilippe en ruim een minuut op Kruijswijk en Thomas.

De Colombiaan hoopte zijn voorsprong nog verder uit te breiden en Alaphilippe deed alles om terug bij Kruijswijk en Thomas te komen, maar zware hagelbuien en modderstromen brachten een vroegtijdig einde aan alle vooraf bedachte tactieken in de tweede Alpenrit.

Na de afdaling van de Col de l'Iseran stond de renners nog een beklimming van de Tignes te wachten - waar op ruim 2.100 meter hoogte de finish lag - maar zo ver kwam het dus niet meer.

De Tour wordt zaterdag vervolgd met de laatste bergrit, die 130 kilometer telt. De renners gaan van start in Albertville en komen na drie zware beklimmingen aan in Val Thorens. Zondag is de vlakke slotetappe met finish op de Champs-Élysées in Parijs.

Julian Alaphilippe is zijn gele leiderstrui kwijt. (Foto: Getty Images)