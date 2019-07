Thibaut Pinot is vrijdag in de tweede Alpenrit van de Tour de France afgestapt. De Fransman, een van de overgebleven kandidaten voor de eindzege, had te veel last van zijn linkerdijbeen en kon niet verder in de negentiende etappe. Later op de dag werd de etappe stilgelegd, omdat een deel van het parcours onbegaanbaar was geworden door een hagelbui.

Zijn ploeg Groupama-FDJ laat weten dat Pinot de blessure woensdag al opliep in de zeventiende etappe. Hij wilde in die heuvelrit een valpartij vermijden en stootte zijn dijbeen vervolgens op pijnlijke wijze tegen zijn eigen stuur, waardoor hij spierletsel opliep.

Pinot reed donderdag de eerste Alpenrit zonder tijdverlies uit en ging vrijdag ook gewoon van start in Saint-Jean-de-Maurienne voor de negentiende etappe, maar dat bleek tevergeefs. Hij zakte snel weg in de groep met favorieten en stapte na zo'n 40 kilometer koers huilend de ploegleidersauto in.

De 29-jarige Pinot gold als een van de kanshebbers op de eindzege in de Tour. De renner van Groupama-FDJ bezette de vijfde plek in het algemeen klassement met een achterstand van 1 minuut en 50 seconden op geletruidrager Julian Alaphilippe.

Het is al de zesde keer dat Pinot een grote ronde niet kan afmaken. Hij deed in totaal zeven keer mee aan de Tour de France en reed de belangrijkste ronde van het jaar slechts drie keer uit. In 2014 eindigde Pinot op de derde plek in het klassement.

Pinot liep huilend richting de ploegleidersauto. (Foto: Getty Images)

Nog vijf kanshebbers op eindzege

Pinot had deze Tour de veertiende etappe op zijn naam geschreven. Hij kwam in de achtste en de vijftiende rit bovendien als tweede over de streep.

Door het afstappen van Pinot zijn er nog vijf renners die zicht hebben op de eindzege in de Tour: klassementsleider Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Geraint Thomas, Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann (+2.14).

De Tour gaat zaterdag verder met de twintigste en voorlaatste etappe. De renners wacht een Alpenrit over 130 kilometer van Albertville naar Val Thorens.