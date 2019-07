Julian Alaphilippe redde donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France zijn gele trui door alle risico's te nemen in de afdaling naar finishplaats Valloire. Steven Kruijswijk blijft hopen dat de Fransman in de laatste twee Alpenritten, met twee keer aankomst bergop, wel zal breken.

"Ik weet wat er vrijdag en zaterdag nog gaat komen", zegt Kruijswijk. "In die ritten is er geen afdaling meer om terug te komen in de finale. Misschien kraakt Alaphilippe daar."

De geletruidrager had het donderdag erg lastig op de Col du Galibier, de lange slotklim van de eerste zware etappe in de Alpen. Hij verloor vlak voor de top de aansluiting met zijn concurrenten, maar door zijn daalkwaliteiten reed Alaphilippe het gat dicht en verloor hij alleen tijd op Egan Bernal.

"Ik denk niet dat ik sneller kan afdalen dan ik donderdag heb gedaan. Daarmee heb ik mijn gele trui gered", zegt de kopman van Deceuninck-Quick-Step. "Ik heb zeker risico's genomen, maar ik bleef bij elke bocht geconcentreerd en volgde de motor. Ik bleef gewoon op de limiet rijden."

Alaphilippe heeft in het klassement nu een voorsprong van anderhalve minuut op de nieuwe nummer twee Bernal. Titelverdediger Geraint Thomas staat derde op 1 minuut en 35 seconden, Kruijswijk is de nummer vier op 1.47, Thibaut Pinot geeft op de vijfde plek 1.50 toe en Emanuel Buchmann (+2.14) maakt de top zes vol.

"Het blijft razend spannend", aldus Kruijswijk. "Ik vond de etappe van donderdag wel een rit voor Pinot en verwachtte een aanval van hem, maar nu was Bernal indrukwekkend. Je ziet maar, elke etappe is weer anders."

'We geloven zeker nog in Kruijswijk'

De negentiende rit van vrijdag belooft zeker anders te worden dan de rit van donderdag, al is het maar omdat er een hoogte bereikt wordt die niet vaak voorkomt in de Ronde van Frankrijk. Voor de achtste keer in de geschiedenis gaat de Tour over de Col de l'Iseran, met 2.770 meter de hoogste verharde pas in de Alpen.

De klim is officieel 12,9 kilometer lang, met een gemiddelde stijging van 7,5 procent. Daarna volgt een lange afdaling naar de voet van de slotklim naar Tignes (7,4 kilometer à 7 procent). Met een aankomst bergop in plaats van bergaf is de verwachting dat er vrijdag meer vuurwerk komt bij de klassementsrenners.

"Donderdag was er met nog een afdaling naar de finish eigenlijk niet veel mogelijk", zegt Richard Plugge, de teambaas van Jumbo-Visma. "Maar de renners zullen de komende twee dagen nog wel last hebben van die zware rit, dus er gaat nog wel wat gebeuren."

Het vertrouwen in kopman Kruijswijk is nog steeds groot bij de Nederlandse ploeg. "Steven heeft donderdag weer getoond dat hij heel constant en sterk is", aldus knecht Laurens De Plus. "Alaphilippe is de favoriet voor de eindzege, maar wij geloven er zeker nog in. Steven straalt kracht uit, dus waarom niet?"

De negentiende etappe is slechts 126,5 kilometer lang en begint om 13.55 uur in Saint-Jean-de-Maurienne. De finish wordt tussen 17.20 uur en 17.50 uur verwacht in Tignes.