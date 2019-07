Julian Alaphilippe gelooft er nog steeds niet in dat hij de Tour de France kan winnen. De Fransman blijft ook na de loodzware achttiende etappe van donderdag in het bezit van de gele trui.

"Ik heb alles gegeven en ik heb de gele trui nog, dus ik kan alleen maar tevreden zijn", zei Alaphilippe na afloop van de bergrit. "Ik moet mijn ploeggenoten bedanken, want ze hebben vandaag uitstekend werk geleverd."

Kort voor de top van de Col du Galibier, de laatste beklimming van de dag, moest Alaphilippe lossen uit de favorietengroep. De 27-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step knokte zich in de afdaling terug en hervond de aansluiting.

"Ik wist dat het in de finale zwaar zou worden. Ik had een behoorlijk goede dag tot aan de aanval van Bernal en Thomas. Daarna kreeg ik het wel lastig, maar ik heb een snelle afdaling gereden. Waarschijnlijk was het een van de snelste."

'Schade had veel groter kunnen zijn'

Alaphilippe kwam uiteindelijk in de favorietengroep over de finish. Wel gaf hij iets meer dan een halve minuut toe op Egan Bernal, die op de Galibier was weggereden.

"Dat is goed, want de schade had veel groter kunnen zijn als je naar het profiel van de rit kijkt", concludeerde hij. "Het was bijna de hele dag op een hoog tempo rijden. Ik had vandaag alles kunnen verliezen, maar ik kon blijven aanklampen."

In het algemeen klassement heeft Alaphilippe met nog drie etappes voor de boeg anderhalve minuut voorsprong op Bernal, die naar de tweede plaats klom. De komende dagen staan er nog twee loodzware bergritten op het programma.

"Ik ben altijd optimistisch, maar ik ga nu niet beginnen te dromen. Er komen nog twee bijzonder zware etappes, misschien zelfs zwaarder dan vandaag. Ik bekijk het van dag tot dag."

Als Alaphilippe erin slaagt om zijn gele trui tot de finish op Champs-Élysées te behouden, dan wordt hij de eerste Franse eindwinnaar van de Tour sinds Bernard Hinault in 1985.