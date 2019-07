Met de tijdwinst voor Egan Bernal en het handhaven van Geraint Thomas in de top van het klassement deed Team INEOS goede zaken in de achttiende etappe van de Tour de France. De kopmannen van de Britse ploeg zijn tevreden met het verloop van de zware Alpen-rit.

Titelverdediger Thomas baarde op de Galibier opzien door een versnelling te plaatsen terwijl zijn Colombiaanse ploeggenoot al was weggesprongen uit de groep met klassementsmannen.

"Dat was even om te zien wat er zou gebeuren. Het was een test van mijn benen en die van de anderen", verklaarde Thomas na afloop van de etappe. De Welshman sloeg in eerste instantie een gaatje, maar werd uiteindelijk toch weer gegrepen door de andere favorieten.

"We wilden de koers hard maken op de Galibier, maar Egan en ik kwamen al snel alleen te zitten. Uiteindelijk kreeg Egan het teken om aan te vallen en de boel op te stoken. Ik kon toen niet anders dan volgen", onthulde Thomas, die nu derde staat in het klassement, op 1.35 van geletruidrager Julian Alaphilippe.

"Uiteindelijk was het een goede dag voor ons, omdat Egan wat tijd kon terugpakken. We wisten dat het lastig zou worden op Alaphilippe te lossen, maar er komen nog twee zware bergritten aan."

Bernal kreeg toestemming van Thomas voor aanval

In tegenstelling tot Thomas slaagde Bernal er wel in weg te blijven bij zijn concurrenten en zo een halve minuut te pakken. "G (Thomas, red.) vroeg me hoe ik me voelde. Ik zei dat de benen goed waren en hij vroeg me met een aanval de koers op gang te brengen", onthulde de Colombiaan.

"Hij heeft daarna geprobeerd naar me toe te rijden, maar toen de anderen bij hem aansloten heeft hij dat plan laten varen." Bernal rukte door de tijdwinst op naar de tweede plaats in het klassement, op precies anderhalve minuut van Alaphilippe.

De pas 22-jarige Bernal hoopt dat hij de komende twee etappes een vergelijkbare poging kan wagen. "De laatste 8 kilometer van de klim waren vandaag boven de 2.000 meter. Daar voelde ik me op mijn best. Misschien is het iets mentaals. Ik hoop morgen op net zo'n dag."

Egan Bernal slaagde er wel in om weg te rijden bij de concurrentie. (Foto: Pro Shots)