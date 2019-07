Nairo Quintana won donderdag op fraaie wijze de achttiende etappe in de Tour de France. De Colombiaan is blij dat hij voor een hoogtepunt kon zorgen in de voor Movistar tegenvallende Ronde van Frankrijk.

Movistar had voor de start van de Tour grote plannen in het klassement met Quintana, Mikel Landa en Alejandro Valverde in de ploeg. De Colombiaan en de twee Spanjaarden doen met nog twee bergetappes voor de boeg echter niet mee om de podiumplaatsen, waardoor de ritzege van Quintana heel goed uitkwam.

"We zijn als team hard blijven werken. Deze ronde ging tot nu toe niet heel goed voor ons, maar we hebben niet opgegeven en dat betaalt zich nu uit. Ik denk dat dit veel goedmaakt", aldus de 29-jarige Quintana nadat hij als eerste over de streep kwam in Valloire.

De kleine Colombiaan pakte naast zijn ritzege ook behoorlijk wat tijd terug in het klassement. Hij wipte onder meer over ploeggenoten Landa en Valverde heen en staat nu zevende, op 3.54 van geletruidrager Julian Alaphilippe.

"Ik wist dat het een geschikte etappe voor mij zou zijn. Het plan was om de positie van Mikel te verbeteren, maar ik voelde me heel goed. Ik heb vanaf het begin van de Tour hard gewerkt om hier te komen."

Dat hij ten koste van ploeggenoten Landa en Valverde steeg in het klassement, leek Quintana weinig te deren. "Uiteindelijk hebben we een rit gewonnen, dat is het belangrijkste. Dit is een overwinning voor het team. Het harde werken heeft eindelijk een mooi resultaat opgeleverd."

Nairo Quintana op weg naar zijn ritoverwinning in de achttiende etappe van de Tour de France. (Foto: Pro Shots)