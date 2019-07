Steven Kruijswijk is tevreden met zijn resultaat in de achttiende etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma eindigde donderdag als tiende in een loodzware bergrit.

"Ik was misschien niet zo slecht als ik vooraf dacht", concludeerde Kruijswijk na afloop bij de NOS. "Ik voelde me niet super, maar ik ben de dag goed doorgekomen. Het was een hele slopende dag met drie lange cols."

Gedurende de etappe dunde de groep met favorieten steeds verder uit. Kruijswijk bleef wel deel uitmaken van dat gezelschap en kwam uiteindelijk op ruim vijf minuten van ritwinnaar Nairo Quintana over de finish.

"Een voor een haakten de mannen af. Het kwam aan op het laatste stuk, terwijl we al kilometers lang aan het klimmen waren", aldus de Brabander. "Niemand wilde te vroeg te gaan. Iedereen was bang om zichzelf tegen te komen."

Kruijswijk gaf wel een halve minuut toe op Egan Bernal, die voor de top van de Col du Galibier was weggereden. De Nederlander zakte hierdoor naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

'Het was schade beperken op Bernal'

"Ik kon gelukkig mee, maar daarna was het even lastig in de afdaling", liet hij weten. "Het was een kwestie van schade beperken op Bernal. De laatste paar bochten in de regen waren niet ideaal."

Na Bernal ging ook Geraint Thomas in de aanval op de Galibier. De Welshman slaagde er echter niet in om bij zijn ploeggenoot van Team INEOS te komen. Kruijswijk was opgelucht dat Thomas de aansluiting niet kon vinden met de Colombiaan.

"Aan de ene kant was ik wel verrast, maar aan de andere kant weet ik dat Thomas ontzettend hard kan rijden. Ze zouden helemaal weg zijn weggereden als ze samen waren gekomen, maar dat gebeurde niet."

In het algemeen klassement heeft Kruijswijk 1.47 minuut achterstand op Julian Alaphilippe, die op de Galibier even moest lossen maar zijn gele trui behield. Bernal staat op anderhalve minuut van de Fransman tweede en Thomas staat vijf seconden achter zijn teamgenoot op de derde plaats.