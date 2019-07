Enkele renners van Jumbo-Visma zijn donderdag kort voor de start van de achttiende etappe op doping gecontroleerd. Hoewel dat de voorbereiding voor de belangrijke Alpen-rit enigszins verstoorde, heeft George Bennett wel begrip voor het tijdstip van de controle.

"Dit was een nieuwe ervaring voor mij", zegt Bennett, die net als kopman Steven Kruijswijk en Laurens De Plus op doping werd gecontroleerd in de teambus.

"Eerst denk je: wat komen ze in godsnaam doen, een uur voor de start?", vertelt de klimmer uit Nieuw-Zeeland, die vond dat de voorbereiding op de etappe verstoord werd. "Het is echt ongemakkelijk."

Eerder in de ochtend werden verschillende ploegen bij hun hotels bezocht door dopingcontroleurs. Onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, de nummer twee van het klassement Geraint Thomas en zijn ploeggenoot Egan Bernal werden getest.

Bennett heeft begrip voor tijdstip controle

Ondanks het ongemak heeft Benett begrip voor het tijdstip van de controle. "Als iedereen zou weten dat dopingcontroleurs nooit een uur voor de start komen, wie weet wat sommige renners dan zouden gaan doen."

"Het gegeven dat ze wel een uur van de start kunnen komen, is hopelijk genoeg om te beseffen dat niemand kan valsspelen. Maar het geeft wat hectiek en stress voor de start van een heel belangrijke etappe."

Bennett is van mening dat hij in een 'schone' sport actief is. "Het klinkt vreemd door alle schandalen die er geweest zijn, maar wielrennen is tegenwoordig de meeste schone sport ter wereld. We worden vaker getest dan wie dan ook."

Bennett voorspelt dat kopgroep vooruit kan blijven

Ook Bennetts ploeggenoot Mike Teunissen sprak van "een nieuwe ervaring", maar kon wel begrip opbrengen voor het opmerkelijke tijdstip. "Ik snap het wel, korter voor het begin van de koers controleren in betrouwbaarder."

"De hele voorbereiding is toch een beetje verstoord. Dat was het natuurlijk al een beetje zo door het gedoe rondom Tony Martin", zei de renner die in het begin van de Tour de gele trui droeg.

Pas kort voor aanvang van de etappe werd duidelijk werd dat Martin definitief gediskwalificeerd is. Sporttibunaal CAS kon het beroep van de Duitser en Luke Rowe van Team INEOS tegen hun uitsluiting donderdagochtend niet voor de start van de etappe behandelen.

Kruijswijk begint als nummer drie van het klassement aan de drie Alpen-ritten met 1.47 minuut achterstand op Alaphilippe en 12 seconden op Thomas.

"Het worden drie zware dagen. Ik weet niet of een ploeg de etappe gaat controleren", kijkt Bennet vooruit. "Een kopgroep zou het wel eens kunnen gaan redden."

Omdat de etappe van donderdag niet bergop finisht, verwacht Bennett geen hele grote verschillen tussen de klassementsrenners. "De volgende twee dagen zijn misschien nog wat beter voor Kruijswijk. Als we het slim spelen, kunnen we misschien één of twee favorieten uitschakelen. Maar het is nog een aardige afdaling naar de finish."

De achttiende etappe begon donderdag om 11.25 uur in Emrbun. De finish ligt 208 kilometer verderop na de afdaling van de Galibier in Valloire.