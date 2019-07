Team INEOS en Jumbo-Visma kunnen zich niet vinden in de beslissing van de UCI om Luke Rowe en Tony Martin uit de Tour de France te zetten, nadat de twee ruzie met elkaar kregen tijdens de zeventiende etappe. De Nederlandse ploeg tekende zelfs beroep aan, waarna de Britse ploeg dat voorbeeld volgde.

Rowe probeerde in de slotfase van de heuvelrit naar Gap aan kop van het peloton te komen, maar Jumbo-Visma-renner Martin liet dat niet toe. De Duitser duwde de Brit met zijn fiets aan de kant, waarna Rowe reageerde door aan de schouder van Martin te trekken.

Beide kampen wilden het incident niet groter maken dan het was, maar de UCI is een andere mening toegedaan. Beide renners gaan donderdag in de zware bergrit in de Alpen niet meer van start.

Jumbo-Visma liet via Twitter weten beroep aan te tekenen tegen de beslissing. De Nederlandse ploeg is van mening dat de UCI het incident ook af had kunnen doen met een geldstraf en eventuele puntenaftrek in de strijd om de groene trui.

'Geel was meer op zijn plaats'

Het Britse Team INEOS meldt in een tweet zich achter het beroep van Jumbo-Visma te scharen. Mogelijk weten beide coureurs donderdagochtend pas of dat beroep resultaat heeft gehad.

"Dit voelt erg overdreven", zei teambaas Dave Brailsford van INEOS direct na de uitsluiting van beide renners. "Ik heb de beelden gezien en die spreken voor zich. Ze vechten voor hun plek in het peloton. Meer gebeurt er eigenlijk niet."

De Brit maakte vervolgens een vergelijking met een voetbalwedstrijd. "Een gele kaart was hier op zijn plaats geweest. Rood voelt als een erg zware beslissing. Overdreven zelfs."

'Heb teamgenoten laten vallen'

Rowe was zichtbaar teleurgesteld over de beslissing van de jury. "Het komt hard aan", zei hij met natte ogen. "Het voelt alsof ik mijn teamgenoten heb laten vallen en mezelf ook. Tony en ik proberen ons werk te doen. We gingen misschien een grens over, maar dit voelt erg streng."

Martin bood 's avonds net als Rowe zijn excuses aan in een gezamenlijk interview met de Brit. "Het spijt me heel erg. Ik voelde me er direct al slecht over, maar het gebeurde in het heetst van de strijd", zei de Duitser. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan Team INEOS en de hele wielerwereld. Ik hoop dat we nog een tweede kans krijgen."

Rowe: "Wat we gedaan hebben, is fout. Daar nemen we allebei onze verantwoordelijkheid voor. Onze belangrijkste boodschap is dat het ons spijt. Ik denk niet dat er een grote kans is dat ons beroep slaagt, we kunnen alleen maar hopen."

Door de diskwalificatie hebben INEOS-kopman Geraint Thomas (de nummer twee van het klassement) en Egan Bernal (de nummer vijf) nog vijf knechten over, onder wie de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle. Steven Kruijswijk (de nummer drie) moest het sinds het uitvallen van Wout van Aert al met een knecht minder stellen.

Vanaf donderdag staan er drie Alpenritten op het programma die de beslissing zullen brengen in de Tour. Het peloton begint met een rit van 208 kilometer, waarin de Col de Vars, de Col d'Izoard en de Col du Galibier zijn opgenomen.