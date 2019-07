De klassementsrenners hadden woensdag een relatief rustige dag in de zeventiende rit van de Tour de France, al was er in de finale nog wel een akkefietje tussen Tony Martin (Jumbo-Visma) en Luke Rowe (INEOS). Kopmannen Steven Kruijswijk en Geraint Thomas vonden het incident niks bijzonders.

Martin had na de finish geen behoefte om uitleg te geven. Op de vraag wat er gebeurd was tussen hem en Rowe, hield de Duitser het bij één woord: "Niks."

Kruijswijk zei wel wat over het akkefietje. "Martin en Rowe waren een beetje aan het stoeien, dat heb je weleens", stelde de Brabander in Gap. "INEOS vond het niet zo fijn dat wij daar reden, denk ik. Als er dan twee jongens zijn die elkaar geen ruimte willen geven, krijg je wat duw- en trekwerk."

Het peloton had een dag voor de start van een loodzwaar drieluik in de Alpen geen behoefte aan veel stress en dus kreeg een kopgroep een voorsprong van twintig minuten.

In aanloop naar de slotklim ontstond er toch nervositeit bij de ploegen met klassementsambities, omdat ze hun kopmannen op de voorste rij wilden krijgen.

Het peloton kwam in alle rust over de finish in Gap. (Foto: Pro Shots)

'Het is totaal geen zwaar incident'

Daarbij kregen Martin en Rowe het aan de stok. Op tv-beelden was te zien dat Martin de koerskapitein van INEOS een duwtje gaf, waardoor Rowe bijna naast de weg belandde.

"Het was gewoon een moment in de koers", aldus Kruijswijk. "Het was een lange dag, het was erg warm, een beetje irritatie; misschien was dat het. Ik neem het niet zo heel serieus. Ik was bezig met mijn eigen wedstrijd en wat die twee aan het doen zijn, moeten ze zelf maar uitpraten na de finish."

Jumbo-Visma-klimmer Laurens De Plus wilde het akkefietje eveneens niet te groot maken. "Ik vond het een beetje gevaarlijk, maar het is totaal geen zwaar incident. Ik denk dat het er op tv erger uitzag dan dat het was. En van de andere kant zal er ook weleens gekwakt zijn. Het is de stress, hè, je weet nooit wat er gaat gebeuren in de finale."

Thomas: 'Er gebeurde niks geks'

In het kamp van INEOS leek ook niemand zich druk te maken over het contact tussen Rowe en Martin. "Het is normaal dat teams hun kopman in een goede positie willen krijgen. Meer was het eigenlijk niet", zei Thomas, de nummer twee van het klassement.

"Dit gebeurt zo vaak. Mannen als Rowe en Martin hebben dezelfde taak, namelijk om hun kopman naar voren te manoeuvreren. Daardoor zijn ze altijd met elkaar aan het vechten voor een goede positie. Ik zag wat er gebeurde en vond het niks geks."

INEOS-ploegleider Nicolas Portal had het incident niet gezien. "Maar na de klim reden we met de auto langs Martin en Rowe en ze waren samen aan het lachen. Dus ik denk dat ze het al goedgemaakt hebben."

Rowe bevestigde dat "alles oké" is tussen hem en Martin. "Ik ben samen met Tony over de finish gereden en we hebben elkaars hand geschud. Alles is in orde."