Matteo Trentin had niet gedacht dat hij het in zich had om een zege te boeken in de zeventiende etappe van de Tour de France. Dankzij een late aanval uit een kopgroep kwam de Italiaan met de handen omhoog over de streep in Gap.

De Europees kampioen op de weg ging er op 15 kilometer van de streep vandoor uit de kopgroep en zag dat niemand met hem mee kon. De 29-jarige Italiaan hield vervolgens relatief eenvoudig stand en boekte zo zijn derde ritzege in totaal in de Tour de France.

De Italiaan had voor deze Tour enkele etappes aangekruist waarin hij dacht kans te maken. Zo had hij onder meer zijn zinnen gezet op een overwinning in de twaalfde rit naar Bagnères-de-Bigorre. Toen was zijn teamgenoot Simon Yates de sterkste.

"Ik had mezelf vooraf al goede kansen gegeven om hier te winnen", erkende de uitgeputte renner van Mitchelton-SCOTT. "Dit was echt mijn laatste kans op een ritzege, want de komende dagen zijn veel te zwaar."

'Speciaal om solo te winnen'

"Mijn mentale kracht was vandaag sterker dan mijn benen", vervolgde Trentin. "Ik had nooit gedacht dat ik hier solo zou winnen, want ik had al twee of drie keer geprobeerd weg te komen omdat ik dan meer op mijn eigen tempo omhoog kon rijden."

Waar Trentin zijn vorige twee etappes (in 2013 en 2014) steeds in een sprint won, kwam hij nu dus alleen over de streep. "Dit is voor mij heel speciaal. Ik ben deze Tour al een paar keer in de top tien geëindigd en nu win ik eindelijk. Dit voelt fantastisch."

De achttiende etappe van de Tour de France leidt het peloton donderdag de Alpen in. Met de Col de Vars, de Col d'Izoard en de Col du Galibier staan er drie zware beklimmingen op het programma.