Bauke Mollema baalde er woensdag stevig van dat hij ondanks zijn vluchtpoging geen echte rol van betekenis kon spelen in de heuvelrit in de Tour de France. De Nederlander van Trek-Segafredo zat mee in een grote kopgroep, maar kwam in de slotfase tekort om te strijden om de etappezege.

"Het was een heel lastige finale, zeker met de mannen die mee in de kopgroep zaten", zei Mollema na afloop bij de NOS. "Het is balen, want ik voelde me erg goed vandaag."

Matteo Trentin, een van de 33 vluchters, ging er in de slotfase van de rit in zijn eentje vandoor en schreef de etappe op zijn naam. Mollema eindigde als vierde in een groepje met Greg Van Avermaet (derde), Dylan Teuns (vijfde) en Gorka Izagirre (zesde). Kasper Asgreen kwam in zijn eentje als tweede over de meet.

Mollema ging in de aanloop naar het laatste klimmetje van de dag, een col van de derde categorie, zelf in de aanval. De Groninger werd al snel teruggepakt en was niet meer bij machte om nog een aanval te plaatsen.

Matteo Trentin soleerde naar de zege in de zeventiende etappe. (Foto: Pro Shots)

'Helaas waren er een paar man beter'

Na die poging merkte Mollema dat het lastig was om nog weg te komen. "Het was een mooie groep die we hadden en ik had ook echt het idee dat ik een kans had om een mooi resultaat neer te zetten. Helaas waren er uiteindelijk net een paar man beter. Meer dan dit zat er vandaag simpelweg niet in."

Mollema, die in de Pyreneeën een kans op een goed klassement in rook zag opgaan, heeft dagsucces nog niet uit zijn hoofd gezet. "Hopelijk komen er in de komende ritten nog kansen om mee te springen."

Het peloton in de Tour begint donderdag aan de eerste van drie opeenvolgende Alpenritten. De Ronde van Frankrijk wordt zondag afgesloten met de traditionele vlakke rit naar Parijs.