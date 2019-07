Matteo Trentin heeft woensdag de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. De renner van Mitchelton-SCOTT kwam na een zware heuvelrit van 200 kilometer solo over de finish in het Franse Gap.

Trentin maakte deel uit van de grote kopgroep die vrijwel direct na de start ontstond en waar ook Bauke Mollema deel van uitmaakte. De 29-jarige Italiaan ging er op 15 kilometer van de meet alleen vandoor en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Voor Trentin is het zijn derde dagoverwinning in de Tour de France en zijn achtste in een grote ronde. Hij boekte ook in 2013 en 2014 een etappezege in de Ronde van Frankrijk. Voor Mitchelton-SCOTT was het de vierde etappeoverwinning deze Tour na zeges van Daryl Impey en Simon Yates (twee).

Kasper Asgreen werd tweede en Mollema kwam uiteindelijk als vierde over de streep op 41 seconden van Trentin. De Groninger finishte in een groepje met Greg Van Avermaet (derde), Dylan Teuns (vijfde) en Gorka Izagirre (zesde).

De klassementsrenners deden het rustig aan en kwamen gezamenlijk op ruim twintig minuten van Trentin binnen in Gap. Ze mogen donderdag weer aan de bak, want dan gaat het peloton de Alpen in. De renners komen de Col de Vars, de Col d'Izoard en de Col du Galibier tegen in een rit van 208 kilometer.

Tony Martin (Jumbo-Visma) en Luke Rowe (Team INEOS) mogen niet meer opstappen voor de achttiende etappe. De Duitser en de Brit kregen het in de slotfase met elkaar aan de stok en werden door wielerunie UCI uit de Tour gezet.

Bauke Mollema zat in de kopgroep van 33 man. (Foto: Getty Images)

Kopgroep van 33 man in zeventiende rit

De zeventiende etappe voerde het peloton over een heuvelachtig parcours met de Côte de La Rochette-du-Buis (vierde categorie) en de Col de la Sentinelle (derde categorie) als enige obstakels. De rit was ideaal voor vluchters en dus was het direct na de start in Pont du Gard onrustig in het peloton.

Uiteindelijk kwam er een groep van 33 renners los, onder wie Mollema, Van Avermaet en ritwinnaars Thomas de Gendt en Teuns. De grote groep wist met moeite weg te komen, maar pakte uiteindelijk een ruime voorsprong. Op de top van de eerste klim, waar De Gendt het bergpunt veiligstelde, was de marge al meer dan 11 minuten.

Het was duidelijk dat de koplopers om de zege zouden strijden en op 36 kilometer van de finish waren er ook de eerste speldenprikjes in de kopgroep. Na mislukte aanvallen van Mollema en Nils Politt brak de kopgroep alsnog in tweeën dankzij een aanval van Alexis Gougeard. De Fransman kreeg tien renners - onder wie Trentin en Van Avermaet - met zich mee, maar een aantal moest later alsnog lossen.

In het peloton gebeurde er niet veel tijdens de heuveletappe. (Foto: Pro Shots)

Mollema mist slag na aanval in kopgroep

Mollema miste de slag en zag de achterstand oplopen tot ruim een halve minuut. Op ruim 13 kilometer van de meet ging Trentin er alleen vandoor uit dat voorste groepje. De Italiaan liep eenvoudig uit naar een comfortabele voorsprong op naaste belager Pierre-Luc Périchon en de achtervolgende groep.

Op de top van de Sentinelle was de marge van Trentin al 40 seconden. Hoewel Asgreen nog wel in de achtervolging ging en hij zelfs Périchon passeerde, kon ook de Deen de overwinning van Trentin niet meer in gevaar brengen.

In het peloton gebeurde er verder niet veel, want niemand van de favorieten had de behoefte om een aanval te plaatsen. De klassementsrenners kwamen gezamenlijk op ruime achterstand van Trentin over de finish en kunnen zich voorbereiden op de Alpen.