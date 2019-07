Tour de France ·

Mollema: 'Ben zeker nog niet klaar'

"Het was echt lastig vandaag, ook met de hitte erbij", aldus een uitgeputte Bauke Mollema tege de NOS na zijn vierde plek in de zeventiende Tour-etappe. "Op de klim voelde ik me goed. We rijden het gat nog bijna dicht, we gingen volle bak. Het was een mooie groep om in te zitten en een mooie kans op een ritzege. Jammer dat het dan net niet lukt, maar Trentin is de verdiende winnaar. Hij reed zelf weg en hield het vol. Meer dan dit zit er voor mij vandaag niet in, maar ik ben zeker nog niet klaar. Morgen wordt even herstellen, maar daarna komen er nog twee mooie Alpenritten aan."