Caleb Ewan kan amper geloven dat hij dinsdag als eerste over de streep kwam in de zestiende etappe van de Tour de France. De Australiër van Lotto Soudal voelde zich door de hitte erg slecht in de grotendeels vlakke rit met start en finish in Nîmes.

"De hitte heeft me echt gepakt", zei Ewan direct na de finish bij Sporza. "Ik heb heel hard afgezien en zelfs op het punt gestaan om tegen de ploeg te zeggen dat ik zou lossen. Maar mijn vrouw en pasgeboren dochter zijn hier en dat geeft extra motivatie."

De temperatuur in start- en finishplaats Nîmes lag tussen de 35 en 40 graden Celsius, waardoor de omstandigheden zwaar werden in de voorlaatste vlakke etappe van de slotweek. De 25-jarige Ewan hield het desondanks vol en hield onder anderen Elia Viviani (tweede) en Dylan Groenewegen (derde) achter zich in de massasprint.

"We begonnen niet ideaal aan de sprint, want Groenewegen had zich in het wiel van Jasper De Buyst genesteld", blikte hij terug. "Ik had bij de start echter verschillende scenario's uitgetekend, ook eentje waarbij ik van ver moest komen. Ik heb dus vroeger aangezet dan de andere sprinters en dat heeft geloond."

Caleb Ewan komt juichend over de streep. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan het echt niet geloven'

Voor Ewan was het al zijn tweede dagoverwinning in deze Tour de France, nadat hij vorige week de elfde etappe op zijn naam schreef. Het betekende zijn zesde ritzege in een grote ronde.

"Ik kan het gewoon echt niet geloven", zei een trotse Ewan, die ook dagoverwinningen in de Giro d'Italia (drie) en de Vuelta a España (één) op zijn naam heeft staan. "Het was al een droom om één rit te winnen in de Tour. Nu heb ik al een tweede etappezege binnen. Dat is ongelooflijk."

Voor de sprinters zijn er woensdag waarschijnlijk geen kansen op de zege en vanaf donderdag staan er drie etappes in de Alpen op het programma. De Tour wordt zondag afgesloten met een traditionele vlakke rit naar Parijs, die normaal gesproken uitdraait op een massasprint.