Dylan Groenewegen fietste dinsdag met gebogen hoofd uit bij de bus van Jumbo-Visma in Nîmes. De Nederlander had het gevoel dat hij de zestiende rit van de Tour de France had kunnen winnen, maar na een rommelige voorbereiding op de sprint eindigde hij als derde.

"Ik baal ervan dat ik niet gewonnen heb, omdat ik weet dat er meer in had gezeten", zei Groenewegen. "Zeker als er zo weinig sprintkansen zijn, moet ik me niet laten verrassen. Als iemand in de sprint over je heen vliegt, dan ben je gewoon de mindere. Vandaag was dat niet het geval, maar Caleb Ewan deed het voor de tweede keer op rij gewoon goed."

Ewan timede het best in de hitte van Nîmes en boekte zo zijn tweede ritzege van deze Tour. In etappe elf, bij de vorige massasprint, won de Australiër met een banddikte verschil van Groenewegen.

Dinsdag was het verschil tussen de twee groter en dat kwam vooral doordat Groenewegen alleen in de laatste 100 meter echt voluit kon sprinten. Jumbo-Visma kwam met het treintje Amund Grøndahl Jansen, Mike Teunissen en Groenewegen al op 2 kilometer van de streep op kop en vervolgens zat de Noord-Hollandse topsprinter al vroeg in de slotkilometer op de tweede plek.

"We waren gewoon iets te vroeg. Toen Amund aanging, riep ik nog dat we moesten wachten, maar hij zette al aan. Dat is zijn keuze, dus dan moet je erop vertrouwen dat hij het kan volhouden", zei Groenewegen. "We missen natuurlijk Wout van Aert (die hard viel in de dertiende etappe, red.), maar dat wisten we van tevoren."

'Was een beetje met Kristoff aan het boksen'

Vlak voor de rotonde op 400 meter van de streep denderde het treintje van Deceuninck-Quick-Step in dienst van Elia Viviani over Groenewegen heen. De Nederlander probeerde vervolgens in het wiel van Peter Sagan te komen, maar Alexander Kristoff had hetzelfde idee.

"Ik was een beetje aan het boksen met Kristoff. Daardoor kon ik de sprint niet helemaal goed aangaan", aldus Groenewegen. "Ewan kon dat wel en dan wint hij. Dat hoort ook bij sprinten, maar jammer is het wel. Ik houd me eraan vast dat ik al een rit gewonnen heb, dat kunnen heel veel jongens niet zeggen."

De kopman van Jumbo-Visma, die deze Tour de zevende rit op zijn naam schreef, krijgt op de laatste zondag in Parijs nog één kans op een tweede etappezege. "Winnen op de Champs-Élysées is heel mooi. Maar voordat we in Parijs aankomen, moet ik eerst nog heel veel bergen overleven."